'Blowen, harde muziek en vechtpartijen': opeens woonden er acht arbeidsmigranten naast Stefan

In 2019 overleed de buurvrouw van Stefan, een 96-jarige vrouw die nog zelfstandig woonde. Na haar overlijden werd haar huis aan een belegger verkocht. Die verhuurde het huis aan een uitzendbureau, waarna de familie Vis opeens acht nieuwe buurmannen had. Dat was toch wel wat anders dan 'oma'. "Wat wil je, met acht mannen in een pand? Het geeft overlast. Van harde muziek tot blowen bij de achterdeur." De nieuwe bewoners wisselen constant, dus hij bouwt ook geen band op met zijn buren. "Ze komen hier voor een korte periode werken om geld te verdienen."

Nu vergunningsplicht

In een straat van twintig woningen mag volgens de gemeentelijke regels van Nissewaard maximaal één pand worden gebruikt voor kamerverhuur (5 procent van de huizen). In de straat van de familie Vis waren er al twee huizen voor arbeidsmigranten. Maar in het bestemmingsplan van zijn wijk, het Sterrenkwartier, ontbraken deze regels. Door deze 'maas in de wet', konden huisjesmelkers hun gang gaan en was een vergunning niet nodig. Het heeft uiteindelijk tot juli 2021 geduurd voordat dit gat werd 'gedicht' in de algemene plaatselijke verordening (APV). Nu geldt de vergunningsplicht overal in Nissewaard, de gemeente informeert alle verhuurders over de plicht per brief, verzekert de wethouder. Ze krijgen de brief niet allemaal tegelijk om de werklast op het gemeentehuis te spreiden. Verhuurders krijgen een maand de tijd om een aanvraag in te dienen. Als de verhuurders geen vergunning aanvragen en doorgaan met illegaal verhuren, kunnen ze een boete ontvangen. Dit bedrag loopt op tot zo'n duizend euro per week. Mocht de boete de illegale verhuur niet stoppen, dan kan de gemeente naar de rechter stappen.

Minstens vijftig panden zonder vergunning

De gemeente zegt alles te willen doen in hun macht om orde op zaken te stellen. Ze hebben een persoon extra aangenomen om het vergunningstraject in goede banen te lijden. "Kamerverhuur wordt niet verboden. Ben je een nette verhuurder dan kun je gewoon door blijven verhuren. Maar het wordt wel beter geregeld", legt wethouder wonen Jan-Willem Mijnans uit.

Zo wordt onder meer de mening van de buurt meegenomen bij de beslissing om een vergunning al dan niet toe te kennen. "Het doel is in eerste instantie om overlast als gevolg van kamerverhuur in te perken ten faveure voor de direct omwonenden. Het voor starters vrijspelen van woningen en de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten verbeteren is een mooie bijvangst."

Stefan is niet de enige die te maken heeft met een verhuurder zonder vergunning. Uit cijfers van de gemeente, opgevraagd door Rijnmond, blijkt dat minstens vijftig panden in Nissewaard zonder vergunning verhuurd worden. Dat zijn alleen de panden die bekend zijn bij de gemeente. De meeste van deze panden zijn in handen van particuliere verhuurders.

Laat van je horen

Vis hoopt dat de vrijkomende huizen in zijn buurt weer naar starters gaan, in plaats van huisjesmelkers en arbeidsbemiddelaars die voor een rijtjeshuis zo'n 1900 tot 2500 euro per maand durven vragen. Hij roept mensen op om van zich te laten horen bij de gemeente, als ze overlast ervaren van een verkamerde woning in de straat. Dat er nu een vergunningsplicht ligt, lost alle problemen niet meteen op omdat de gemeente niet alle panden in beeld heeft en niet iedereen tegelijk kan aanschrijven. Als het tot een vergunningstraject komt, is het goed om aan te kunnen tonen waarom een huis niet geschikt is voor verkamering. "Bouw een dossier op en laat van je horen. Laat zien wat voor overlast je hebt. Dan kun je wat veranderen."

De Spijkenisser heeft inmiddels zicht op betere tijden. De gemeente is in contact met de verhuurder van de naastgelegen woning over de vergunningsplicht. Vis heeft daar vertrouwen in, maar maakt zich nog steeds zorgen over de andere huizen in Spijkenisse. Hij denkt niet dat de gemeente alle illegale verhuurders snel gaat aanpakken. Vis: "Het is vooral jammer voor de jonge mensen die graag een huis willen kopen. Zij grijpen er naast, omdat de andere partij het geld zo op tafel legt. Dat is toch ook niet goed voor een wijk?"