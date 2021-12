Eurovisie Songfestival in Rotterdam kostte miljoenen minder dan verwacht

Het Eurovisie Songfestival heeft minder gekost dan eerder werd verwacht. Door het aangepaste programma heeft de organisatie 3,7 overgehouden van het budget. Uiteindelijk is er 19 miljoen euro uitgegeven.

Vanwege de pandemie zijn er voor het evenement meerdere onderdelen aangepast of vervallen, waardoor er minder geld is gespendeerd dan eerder werd begroot, blijkt uit een evaluatie.

De opbrengsten voor ondernemers vielen vanwege de maatregelen tegen. Het Eurovisie Songfestival leverde Rotterdamse ondernemers 2,8 miljoen euro op, wat een stuk lager is dan wanneer het liedjesfestijn in normale omstandigheden was georganiseerd. Vanwege de reisbeperkingen door corona kwam en er minder buitenlandse bezoekers en moesten horecagelegenheden zich houden aan beperkende maatregelen.

Hoewel er beperkte maatregelen waren wat betreft reizen, zorgde het evenement toch voor meer dan 17 duizend hotelovernachtingen van zowel bezoekers, crew als delegaties.

Het Rotterdamse college kijkt 'tevreden en enthousiast' terug op het evenement. "We verwelkomen graag een volgend evenement van wereldformaat in onze stad."