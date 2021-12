Live: Robert Maaskant blikt in FC Rijnmond terug op een teleurstellende Klassieker

Bart Nolles, Robert Maaskant, Sinclair Bischop en Emile Schelvis in FC Rijnmond | Foto: Rijnmond

Met Robert Maaskant blikken we nu terug op de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die eindigde in 0-2. Waar er vooraf zoveel werd verwacht van het duel tussen de twee ploegen die dit seizoen indruk maken, werd dat in de praktijk niet waargemaakt.