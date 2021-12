Maaskant in FC Rijnmond: “Feyenoord hoort op plek 3 en gaat daar ook eindigen”

De eredivisie is 17 wedstrijden onderweg en Feyenoord staat halverwege op de derde plaats. Vier punten achter PSV en drie achter Ajax. Volgens Robert Maaskant in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond staat Feyenoord daarmee precies waar het hoort te staan.

“Feyenoord hoort op plek 3 en gaat daar ook eindigen. PSV en Ajax hebben grotere selecties met ook iets meer kwaliteit. En Feyenoord heeft het met plek 3, na het vorige seizoen, ook gewoon uitstekend gedaan.”

Maaskant raakt niet in paniek na een nederlaag tegen Ajax. De grote individuele fouten waren debet aan de nederlaag. Zeker die van Nelson bij de strafschop tegen. “Je kon hem echt van ver aan zien komen, een verdediger had hem over moeten pakken maar staat op 15 meter. Let wel, Nelson lost het uiteindelijk met een hele domme tackle op. Een cruciale fout in de wedstrijd.”

Orkun Kökcü was minder zichtbaar op het middenveld van Feyenoord, dan dit seizoen regelmatig het geval was. “Het is een goede speler maar geen exceptionele topper,” oordeel Maaskant. “Zeker niet afgezet tegen de Europese top. Ik zie hem nog weleens spelen bij een grote Turkse club. Dat speltype, daar zou hij ook perfect in passen. Individualisten vinden ze daar ook fijn om naar te kijken. Maar ik weet niet of hij dat zou willen.”

Bekijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug: