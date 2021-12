ARCHIEF RIJNMOND 19 dec 2021 - Kerststol

Afgelopen week heb ik in mijn eentje in recordtijd bijna een complete kerststol naar binnen gewerkt met dik margarine en poedersuiker. Ik had ‘m gehaald toen mijn vrouw een middagje op pad was. Zij heeft van die hele kerststol geloof niet meer dan twee kontjes gezien, en gegeten.

Toch heeft mijn vrouw niks negatiefs gezegd over deze vraatzuchtige actie van mij.

En dat zette me aan het denken.

Zo’n kerststol opschrokken is natuurlijk niet gezond. Dat weet ik best. Zeker niet voor iemand die toch al kampt met een zeker overgewicht en gewrichtsproblemen. Maar ja, ik zie zoiets als een vorm van zelfmedicatie. Je zit slecht in je vel, je eet je klem, en op de een of andere manier dempt zo’n enorme klont van koolhydraten, vet en zoetigheid je rotgevoel. Het werkt ergens wel.

En: ik ben dol op kerststol.

Ik zou erin begraven kunnen worden.

Waaróm zegt mijn vrouw niks van de vraatzucht die soms bezit van mij neemt?

Ik denk dat het uit liefde is. En verstand.

Als je een tijdje samen bent, ontwikkel je een modus om met elkaars misschien wat minder ideale gedrag om te gaan. Tuurlijk, de functie van een relatie is mede dat je elkaar afhoudt van gedrag dat echt schadelijk voor je is, maar ik wéét dus wel dat zo’n kerststol niet goed is. En mijn vrouw wéét dat ik dat weet. Daar hoeft zij me niet op te wijzen. En dat doet ze dus ook niet.

Of: dat doet ze … niet meer?

Dat weet ik eigenlijk niet.

Nou ja, ik mag graag denken dat het andersom ook zo werkt.

Mijn vrouw maakt het thuis graag gezellig. Met allerlei tafereeltjes van zelfgemaakte dingen. Ja, en ze koopt ook weleens wat kant-en-klaar. Zo had ze van de week wat ieniemini-kerstboompjes gekocht, wat tafereeltjes van poppetjes in de sneeuw en een paar kerst-ster-achtige versieringen. Allemaal goedkope troep waar de wereld niet noodzakelijkerwijs beter van wordt.

Maar ik op mijn beurt zeg dáár niks over.

Mijn vrouw vindt zelf ook dat het prullaria zijn die ze aanschaft. En ze wéét dat ik dat ook vind. Daar hoef ik me ook helemaal niet over uit te spreken.

Dus, zo dacht ik van de week, in zekere zin staan we quitte. We sparen elkáár.

Hé, was de tweede gedachte, is dat geen mooi onderwerp voor mijn praatje op zondagochtend op de radio?

Ik kaartte het aan bij mijn vrouw.

En oogstte licht protest.

‘Je moet niet gaan doen alsof het halve huis hier vol staat met kerstlandschappen, hè?’

Nee, nee, oké.

Nee, maar het is toch zo dat we elkaar over en weer sparen?

Even was het stil.

Toen vroeg mij vrouw: ‘Weet je waarom ik niks zeg van zo’n kerststol?’

Nou?

‘Omdat het toch niks helpt.’

O ja.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

KERST

2. Kerst komt eraan - Kees Verhaar & Charlotte Cords

3. Ringelingding - De Tunes

4. In de hippietijd & Genaaid - De Tunes

WAT WEL OF NET DOORGAAT

5. Gemenut - Blind Vertrouwen

6. Koppen op - Thomas Scherder & Ronald Kool

7. Loop door - Jan Rot

AANKONDIGINGEN

8. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

9. Kerstmis in de stad - Kees Verhaar & Joris Lutz

10. The partisan - Flip Noorman