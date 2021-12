Podcast Sparta over laatste duel van 2021 tegen RKC: 'Absolute noodzaak om donderdag te winnen'

Sparta sprokkelde een punt in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-2) en kwam terug van een 2-0 achterstand. Toch schieten de Kasteelheren er maar weinig mee op. Halverwege de competitie staan ze nog steeds op een directe degradatieplek. Anton Slotboom en Ruud van Os spreken erover in een nieuwe Podcast Sparta.

De Spartanen kijken naar komende donderdag, wanneer Sparta een cruciaal duel speelt tegen RKC. Ook het team uit Waalwijk is nog allerminst veilig. Volgens Anton Slotboom is het zelfs een absolute noodzaak om het thuisduel te winnen. "Als je die niet wint ga je met een heel slecht gevoel de winterstop in."

Ruud en Anton gaan ook in op de komst van Gerard Nijkamp, de nieuwe technisch directeur van Sparta. De club moest snel een opvolger presenteren na het vertrek van Henk van Stee. "Het is goed dat Sparta snel gehandeld heeft," zegt Van Os. "Hij heeft een aardige staat van dienst."

