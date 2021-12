Rotterdamse huisarts over 2022: 'Ik zie het glas halfvol'

De huisarts heeft een erg druk jaar achter de rug waarin hij veel van huis was. "Het was een lange reis", vertelt hij over de vaccinatiecampagne die hij bedacht. "We waren bezig met vaccineren in Delfshaven en dat bleek niet overal een succes. Vanuit welvarendere wijken was de opkomst om te prikken 80 tot 90 procent, maar in andere wijken kwam maar 30 tot 40 procent voor een vaccinatie."

Geen 'one size fits all'

Waar het volgens Sana fout liep, was de manier van informatie vertellen aan mensen. "Het is geen one size fits all. Voor sommige mensen moet je informatie meer behapbaar maken. Dan kunnen ze betere keuzes maken en beslissen of ze wel of geen prik willen. Daarna zijn we met vrijwilligers, medische studenten en verpleegkundigen wekenlang op de markten gaan staan om te prikken. We hebben heel veel mensen kunnen helpen", blikt Sana dankbaar terug in de studio van Rijnmond.

Het was een pittig jaar voor de huisarts uit Delfshaven, maar hij haalt er voldoening uit. "Ik kijk tevreden terug. Ik ben veel zaterdagen van huis geweest. Het is vermoeiend, maar je weet waarvoor je het doet. Het heeft resultaat gehad. In zeven weken vaccineerden we 2200 mensen die al lang gevaccineerd hadden moeten worden. Dat waren mensen met overgewicht, suikerziekte en ouderen. Tegelijk hebben we iets op de politieke agenda gezet, maar we moeten die waakvlam ook brandende houden."

De nieuwste coronamaatregelen gaven een dubbel gevoel bij Sana. "Als dokter begrijp ik de lockdown heel goed. Daar sta ik achter, maar ik ben ook deel van de samenleving. Dan zeg ik: het was weer een klap. Mijn dochter zei tegen me: 'Weer een vakantie waarin we niets kunnen doen'. Het komt dichtbij, want een kind heeft weer een heel andere wereld. We hebben alleen geen keuze om te zeggen dat we hiermee stoppen op dit moment."

'Je huis is groter dan je denkt'

Gelukkig vindt de Rotterdammer genoeg tijd voor ontspanning. "Als ik iets heb geleerd tijdens de lockdown dan is het dat je huis groter is dan je denkt. Je brengt ook meer tijd met je gezin door. Buiten een wandeling maken is een van de beste manieren om te ontspannen. Ook met collega's praten over alles is goed."

Als Sana vooruitkijkt naar 2022 dan is hij positief: "Ik zie het glas halfvol. Enerzijds hebben we geen keuze. We kunnen twisten over de werkzaamheid van de boosterprik, maar we hebben wel een middel. We zijn op stoom gekomen met het boosteren van antistoffen en daarmee kunnen we de eerste verdedigingslinie goed versterken."