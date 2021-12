Hond Max uit Spijkenisse wordt na 80 jaar herenigd met ouderlijk huis: 'Hij staat symbool voor alle weggevoerde Joden'

De familie Levie bestond uit vijf gezinsleden, van wie twee tieners. Zij waren de laatste van de in totaal 45 weggevoerde en vermoorde Joden van het eiland Voorne-Putten. "Max moet een symbool worden van alles wat er in de oorlog is gebeurd en wat nooit mag worden vergeten", vertelt Joop van der Hor, initiatiefnemer van Max Maakt Mogelijk.

Meerdere dagen zwierf de hond rond bij de slagerij totdat hij uiteindelijk liefdevol werd opgenomen door een andere familie. Het is net als in de film 'Hatchi'. De film waarbij de hond nog jaren na het overlijden van het baasje op hem wacht. Dit verhaal speelde zich oorspronkelijk af in Japan. Onze regio heeft met Max een soortgelijk verhaal.

In brons gegoten

Als het aan Van der Hor ligt, komt Max terug, in brons gegoten, voor de deur van de voormalige slagerij. "Met z'n koppie in de richting van het voormalige RTM-station", ziet Van der Hor het al voor zich.

Beeldhouwer Tineke Nusink moet de bronzen Max gaan maken. Zij wil dat de hond dient als middel om de geschiedenis in leven te houden. "Het trekt mensen. Kinderen stellen vragen: mama, wat doet die hond hier? Die ouders moeten het verhaal gaan doorvertellen."

22.000 euro

Nusink heeft al een klein beeldje van Max gemaakt. De hond die voor de slagerij moet komen te liggen is een stuk groter. "Ik wil Max op een sokkel hebben van beton, zo'n 60 centimeter hoog, zodat er in theorie echt een hond op zou kunnen springen."

Om het beeld te realiseren is een flinke pot met geld nodig, minimaal 22.000 euro. "We proberen dat bij elkaar te krijgen via allerlei sponsoracties", vertelt Van der Hor. Het is de bedoeling dat Max op 27 oktober volgend jaar, tachtig jaar na dato, terugkeert bij de slagerij. Wachtend op zijn baasjes.