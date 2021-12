Schaatsbaan Rotterdam mag onder voorwaarden tóch open blijven: 'Dat is fantastisch nieuws'

"Dat is fantastisch nieuws", reageert directeur Tijs Nederlof. "We zijn er enorm blij mee. In de eerste plaats niet voor onszelf, maar voor alle schaatsers die hier graag naartoe willen komen. Dee vraag is de afgelopen weken geëxplodeerd. Heel veel mensen willen schaatsen, bijna twee keer meer dan twee jaar geleden. En dat was ons beste jaar."

Sinds de schaatsbaan eind november weer is geopend zijn er al tussen de 30 en 35 duizend bezoekers geweest, inclusief veel schoolkinderen. De schaatsbaan werd aangemerkt als binnensportlocatie. Vanwege de lockdown moest de instantie daardoor de deuren sluiten. Nederlof was het er niet mee eens. "We hebben dan wel een tunneloverkapping, maar het is niet zo dat die dicht is of niet ventileert. De tunnel tocht aan alle kanten en die kunnen we gewoon volledig openzetten."

Strikte voorwaarden

Nederlof ging in overleg met de gemeente en met resultaat: de schaatsbaan hoeft niet dicht. Wel zijn er strikte voorwaarden waaraan de schaatsbaan moet voldoen, vertelt hij. "Mensen mogen echt alleen komen schaatsen. Warme chocolademelk drinken kan gewoon niet meer. Het gaat nu echt om rondjes schaatsen, hoofd leeg maken."

Dat moet, ondanks de grote vraag, met een beperkte capaciteit. Het moet verantwoord zijn en blijven, benadrukt Nederlof. "We gaan nu uit van 100 tot 150 mensen per uur. Is dat te veel, dan schalen we af. Lukt het makkelijk, dan schalen we op. Maar het vertrouwen van de gemeente zullen we absoluut niet beschamen."

Ook gaat de schaatsbaan enkele aanpassingen doen om "maximale ventilatie" te bewerkstelligen op de 400 meterbaan. Maar de koek en zopie moet dus weer even de ijskast in. "Dat heeft alsnog serieuze financiële gevolgen, maar een stuk minder dan volledige sluiting. Waar we eerst 100 procent staatssteun moesten aanvragen, is dat nu 60 of 70 procent."