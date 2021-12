Personeel Gomarus in Gorinchem moest homoseksuele leerlingen én collega's aangeven

Leraren van het reformatorische Gomarus in Gorinchem hebben leerlingen én leraren moeten aangeven bij de leiding als ze homoseksuele contacten hadden. Dat staat in de 'Notitie seksualiteit' van de school, die is gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs.

Het Gomarus kwam in maart in het nieuws nadat NRC onthulde dat de school LHBTI-leerlingen dwong om hun ouders in te lichten. De onderwijsinspectie stelde daarop een onderzoek in en concludeerde dat de veiligheid van de leerlingen onvoldoende is gewaarborgd op de school. De inspectie deed ook aangifte omdat er vermoedelijk werd gediscrimineerd.

In de notitie van de school uit 2016 staat dat 'niemand hoeft te worstelen met zijn probleem' en dat homoseksuele gevoelens bespreekbaar moeten zijn. Toch raadt de school leerlingen af om uit de kast te komen: "Wij zijn van mening dat jongeren hier niet te snel in moeten zijn, omdat zij nog volop in identiteitsontwikkeling zijn." Als een leerling toch uit de kast wil komen, dan gebeurt dat na overleg met de mentor en teamleider en in of na overleg met de ouders, staat in de notitie.

'Tot inkeer brengen'

In het stuk van het Gomarus staat ook dat personeelsleden van de school de leiding moeten inlichten zodra ze horen dat een leerling of docent gevoelens heeft voor iemand van hetzelfde geslacht. De leiding gaat dan proberen de leerling of leraar tot inkeer te brengen. Als een personeelslid volhardt in zijn gevoelens, dan probeert de school 'om tot een oplossing van het dilemma te komen'.

In de publicatie staat ook een opmerking waarin wordt verzocht om het onderwerp breder te trekken dan alleen 'homofiele gerichtheid van personeelsleden': "Notitie breder trekken naar LHBT", valt er te lezen in de notitie. De inspectie heeft de school gevraagd het beleidsstuk aan te passen.