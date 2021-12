Het weer van vandaag: zonnig winterweer

Vandaag - na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mistbanken - is het schitterend weer met volop zon. Vanochtend vriest het eerst nog licht in het Rijnmondgebied, vanmiddag wordt het rond 3 graden. De wind waait zwak en komt uit het zuidoosten.

Morgen komt er eerst verspreid mist of mistbanken voor. Verder een mooie dag met zon en veel sluierbewolking. In de ochtend vriest het eerst nog licht, in de middag loopt de temperatuur op tot een fractie boven het vriespunt. Er waait een zwakke en aan zee matige zuidoostenwind.

Vooruitzichten

De aanloop naar kerst verloopt aanzienlijk zachter. Woensdagavond en aanvankelijk in de nacht naar donderdag vriest het nog een graad. Op donderdag en vrijdag is er veel bewolking en valt er soms wat lichte regen. De temperatuur loopt donderdag geleidelijk op en pas in de avond wordt de hoogste temperatuur bereikt, dan wordt het nog 9 graden. Op vrijdag komt de middagtemperatuur ook uit op een graad of 9. Nog altijd is er op dit moment niet met zekerheid te zeggen hoe het weer zich tijdens de kerstdagen exact zal ontwikkelen. Er is op dit moment een kans van 80% op een zachte kerst voor onze regio. Er is een kans van 20% dat kerst kouder verloopt. Verder verlopen de kerstdagen grijs met af en toe regen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.