Viroloog: 'Omikron vrij snel dominante variant in Rotterdam'

De omikron-variant is eind van deze week of anders begin volgende week de meestvoorkomende variant bij de nieuwe coronabesmettingen in Rotterdam en omgeving. Dat verwacht Annemiek van der Eijk, viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam.

De nieuwe omikronvariant van het coronavirus grijpt snel om zich heen. Het verdringt de delta-variant. "We weten dat het aantal gevallen in een paar dagen verdubbelt. Het gaat heel snel. Dat zagen we ook in Amsterdam en dat zal hier dus ook gebeuren."

Volgens Van der Eijk loopt Rotterdam een week achter ten opzichte van Amsterdam. "We verwachten nu dat omikron in Rotterdam rond een kwart van de besmettingen vormt. Het virus verdubbelt elke twee tot drie dagen. Morgen kom je dan uit op vijftig procent en over een paar dagen zit je zelfs op honderd procent."

Van der Eijk verwijst daarbij ook naar landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar de nieuwe variant zich ook snel verspreidt. Dat komt volgens de viroloog doordat de nieuwe variant net niet aansluit bij de huidige vaccins. "We weten nu dat als je de delta- of bèta-variant hebt gehad, je ook weer opnieuw besmet kunt raken. Het vaccin is meer effectief als je je opfrismoment hebt gehad."

Minder ziekmakend

Het verhaal dat nu de rondte gaat is dat de nieuwe variant minder ziekmakend is dat de vorige versies. Maar Van der Eijk benadrukt dat hier nog niet al te veel conclusies aan te verbinden zijn. "We hebben gezien hoe ziekmakend het coronavirus is. De ene persoon krijgt alleen een snotneus terwijl de ander wordt opgenomen in het ziekenhuis. Van deze variant hebben we geen aanwijzingen dat'ie milder zou verlopen. Je moet een hele grote groep ongevaccineerde mensen hebben die de variant oploopt om daar met zekerheid iets over te zeggen. Daarom moet je hier nu nog geen beleid op afstemmen. En zelfs als het zo is en de ziekte verspreidt zich twee tot drie keer zo snel, dan krijg je toch weer een toename van de mensen in de ziekenhuizen."

Daarom is Van der Eijk wel een groot voorstander van de huidige lockdown in Nederland. "De situatie is terecht", legt ze uit. "We weten namelijk nog veel dingen niet over het virus. Met een booster is er een grotere kans om het virus tegen te houden. Haal daarom de booster, zodat de bescherming beter wordt."

Nog een keer boosteren

De viroloog verwacht dat we in ons land voorlopig nog niet klaar zijn met het coronavirus. "Ik denk dat we volgend jaar nog een keer apart moeten boosteren voor het omikronvirus. Ik begrijp dat ze het vaccin willen aanpassen voor de nieuwe variant, maar dat moet eerst aangepast worden en dan geproduceerd. Dat kan zomaar volgend jaar worden. Er zal heus wel een einde komen aan de pandemie. Maar het duurt even voordat onze 'brede afweer' goed getraind is op het coronavirus. Maar er zal altijd een kwetsbare groep blijven, die je altijd zal moeten beschermen. Dat kan met het vaccin."