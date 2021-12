Pretparkondernemer Avonturenboerderij: 'Deze derde lockdown komt het hardst aan'

De eerste lockdown was nog een uitdaging, de tweede was vlak voor de vaccinatie, maar de derde sluiting komt aan als een mokerslag voor de mensen van het pretpark Avonturenboerderij in Groot-Ammers. "We moeten weer dingen omboeken, weer mensen afzeggen. Hier willen we niet mee bezig zijn", zegt directeur Michael van Hoorne.

In september en oktober waren de voorbereidingen voor een theatertour nog in volle gang. Inmiddels zijn veertigduizend kaarten verkocht. "De kerstvakantie is voor theatervoorstellingen voor de familie een toptijd", legt Van Hoorne uit. "Dus afgelopen zaterdag, net na de persconferentie stond de telefoon roodgloeiend."

Het pretpark is gesloten, maar gelukkig is het vakantiepark nog wel geopend. Toch kwam volgens Van Hoorne de sluiting van het pretpark als een harde klap. "Deze hadden we niet aan zien komen", legt hij uit op Radio Rijnmond. "De eerste lockdown was nog wel spannend. Je staat aan het hoofd van een groot bedrijf en je moet anders leiding gaan geven. Dat was iets uitdagends. Bij de tweede lockdown hadden we het idee 'prikken en dan weer door'. We hebben toen ons ook al voorbereid voor de periode na de lockdown. Die derde zagen we echt niet aankomen."

Het meest opmerkelijke was in die telefoontjes dat veel mensen vroegen of er 'voor hen écht geen uitzondering gemaakt kon worden'. "Dan denken blijkbaar mensen toch echt weer aan hun eigen vakantie en verblijf. Of ze écht niet kunnen komen, ook al komen ze alleen, omdat ze het beloofd hebben aan hun gezin."

Ook het verblijf op het vakantiepark is duidelijk anders dan anders. Mensen mogen nog naar het park, maar alle animatie en groepsactiviteiten zijn geschrapt. "Op familieniveau is er wel nog wat mogelijk. Zo kan je als gezin de ijsbaan afhuren voor een bepaalde periode. Er zijn speurtochten, je kan rondlopen met een lampion en Fien en Teun komen langs bij de huisjes, maar alles moet in de gezinsbubbel."

Moed houden

Van Hoorne verontschuldigt zich voor de clichés in de uitzending van Radio Rijnmond, maar hij zegt dat 'de rek er nu wel uit is'. Hij moet wat vaker het personeel moed inpraten. "Ons doel is mensen gelukkiger maken, maar dat gaat nu niet. Ik heb echt een superteam hier, maar het houdt een keer op."

Daarom zegt Van Hoorne ook dat er ook sprake is van 'hardcore-overleven'. "En dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor andere parken, waar ze soortgelijke maatregelen hebben genomen. Maar je houdt het vol omdat er ook mooie dingen zijn. Je groeit naar elkaar toe. Tijdens de tweede lockdown bedachten we 'wat doen we eigenlijk nog niet?' en dat was het maken van film. Dus dat hebben we uitgewerkt en zijn we gaan doen tijdens de lockdown."

Volgens de directeur helpt het als je je blijft vasthouden aan het feit dat het een keer voorbij is. "Dan moeten we er wel staan. Je moet vooruit denken. Wat kunnen we straks gaan doen. Bedrijven die nu schakelen staan er straks het beste voor, hou ik mezelf maar voor."