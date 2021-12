Landelijke storing GGD voorbij; prikken en testen kan weer doorgaan

Het registratiesysteem CoronIT van de landelijke GGD heeft dinsdagmorgen een uur in storing gelegen. Daardoor liep de wachttijd bij de priklocaties op.

CoronIT is het systeem waarmee alle mensen die naar de locaties komen worden geregistreerd. Door de storing was dat niet mogelijk. Het callcenter was wel bereikbaar, maar afspraken konden niet worden gemaakt.

Een woordvoerder van de GGD Rotterdam liet weten dat de wachttijden bij de priklocaties kunnen oplopen. Mensen werden verzocht in hun auto te blijven om de rijen niet te lang te laten worden.

Het prikken op de locaties ging wel door. De verwerking daarvan ging handmatig.