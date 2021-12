Metro rijdt perron in Capelle voorbij en eindigt tegen stootjuk

De botsing gebeurde zaterdag rond 19:00 uur, bevestigt de RET. In de metro zaten 15 tot 20 personen. Niemand raakte gewond. Hoe het heeft kunnen gebeuren wordt nader onderzocht. "Het stootjuk staat er om ervoor te zorgen dat een metro , die niet tijdig kan remmen, niet door kan schieten en heeft naar behoren dienst gedaan", zegt een woordvoerder. "Reizigers die in de metro zaten konden na de stilstand gewoon op de normale wijze uitstappen."

Metrobestuurders meldden de botsing maandag bij Rijnmond. Volgens hen was de snelheid van de metro tien kilometer per uur, omdat een voertuig in het station door het beveiligingssysteem niet harder kan rijden. Het uitloopspoor eindigt zo'n vijftig meter na het station.

Het eindpunt bij metrostation De Terp. | Foto: Google Streetview

De metrobestuurders zijn ongerust, omdat ze geen uitleg kregen over het voorval. "Intern krijgen we altijd te horen: zien, handelen, leren. Dat is blijkbaar ver te zoeken." De collega, die de metro in Capelle bestuurde, zit in afwachting van de uitkomst van het onderzoek thuis. Dat is de standaardprocedure na een incident. Het zou gaan om een ervaren bestuurder.

Volgens ingewijden zou het om een oudere metro gaan. Zo'n voertuig beschikt niet over railremmen, die het systeem inschakelt bij een noodstop. Ook bij het ongeluk in Spijkenisse 2020 ging om een zo'n ouder type, bleek uit het onderzoek naar het ongeluk.