Spitsuur bij PostNL: door lockdown nog meer pakketjes in Ridderkerk

Het was al druk voor het personeel van PostNL. Maar door de lockdown en de bijbehorende sluiting van niet-essentiële winkels wordt het voor de sorteerders en bezorgers van de pakketjes nóg drukker. In de nacht van maandag op dinsdag werden er in 27 sorteerlocaties van PostNL 1,9 miljoen pakketjes verwerkt. En die komen onder meer verwerkt in Ridderkerk.