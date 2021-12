Politie vindt niets bij graafwerk in tuin na arrestatie 74-jarige man voor huiselijk geweld, onderzoek in huis gaat door

De 74-jarige verdachte is de vader van een gezin met twee kinderen. Hij werd vorige week aangehouden en is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de verdachte twee weken langer in de cel blijft. De man zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

In de tuin en onder het huis. is al sinds vrijdag gezocht door onderzoekers in witte pakken. Voor het onderzoek in de tuin werd de schutting verwijderd. Tuinmannen hebben die dinsdag weer teruggeplaatst.

De kinderen - geschatte leeftijd rond de veertig jaar - zijn samen met hun moeder naar een andere plek overgebracht. Het gezin woonde al decennialang in de straat. Omwonenden spreken van een 'wereldvreemde en teruggetrokken familie', waar al enige tijd problemen zouden zijn geweest. Buren hoorden regelmatig gegil en geschreeuw. De man, die nu vastzit, liep ook wel eens schreeuwend op straat, zeggen buren.

Niemand weet waarvoor de vader van het gezin is opgepakt. "Maar dat het niet klopt, is een ding wat zeker is."