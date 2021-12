'Grootste talent van Nederland' Esmee Brugts droomt van buitenland: 'Maar denk dat ik hier nog wel een tijdje blijf'

Brugts, van origine aanvaller maar nu bij PSV ook geregeld spelend op het middenveld, is naar eigen zeggen een echte teamspeler. "Als ik één op één op het doel afga zou ik de bal zo afleggen", vertelt ze. "Of ik er in sta of niet: ik hoop altijd dat we winnen. Als ik eruit word gehaald en we pakken alsnog de drie punten, ben ik even blij. Gewoon alles samen, dan bereik je het meest."

Strijd

Dit seizoen staat Brugts voorlopig op drie doelpunten in tien wedstrijden. PSV gaat als derde ploeg van Nederland de winterstop in, met 23 punten uit twaalf wedstrijden. "Als het niet goed gaat weet ik dat ik de strijd aan moet gaan. Daar kan ik dan altijd nog op terugvallen. Ik probeer altijd 100 procent te geven."

"Verdedigend in de duels, maar natuurlijk ook aanvallend probeer ik best wel rustig aan de bal te blijven", vervolgt het 18-jarige talent. "Dan maak je de beste keuzes. Ik sta op het middenveld voor de creativiteit, dus daar moet ik voor zorgen. Dat is iets voor mij om aan te werken. Ik heb nog superveel dingen waar ik aan kan werken."

Droom

Dat werken blijft Brugts voorlopig in Nederland doen, ondanks dat ze ooit wel naar het buitenland wil. "Ik wil er hier alles uithalen. Daar heb ik een heel mooi team voor, in een supergoede en spannende competitie. Ik moet wel dankbaar zijn dat ik nu in deze periode van het vrouwenvoetbal mee mag gaan, waarin alles goed geregeld en überhaupt mogelijk is. Ik denk dat ik hier nog wel een tijdje blijf, daarna is het buitenland wel echt een droom voor mij."

Bekijk hieronder een reportage met Esmee Brugts, tijdens de wedstrijd PSV-Feyenoord (1-0).