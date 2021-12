Slot hoopt dat Feyenoord een stapje bijzet in Heerenveen: 'Zitten in een fase waarin er meer gebracht moet worden'

Ondanks de bekeruitschakeling in Enschede en de matige Klassieker leeft er volgens Slot geen teleurstelling in zijn groep. "Ze zijn in staat daar doorheen te kijken. Opzich is teleurstelling ook niet zo erg, over het algemeen leidt dat tot net dat extra stapje erbij zetten. Dat is blijkbaar nodig op dit moment, ondanks dat we heel fanatiek spelen. Je hebt weleens fases waarin alleen fanatiek spel niet genoeg is en er meer gebracht moet worden. Nu lijken we in zo'n fase te zitten."

'Geluk'

Feyenoord mist woensdagavond verdediger Gernot Trauner en Luis Sinisterra in Heerenveen. Maar snakken naar de winterstop doet de ploeg van Slot volgens de trainer zelf niet. "Het is heel normaal dat je weleens één of twee blessures hebt. Eigenlijk is dat nog heel erg weinig, zeker over zo'n lange periode in de eerste seizoenshelft."

Afgelopen zondag tegen Ajax koos Slot centraal achterin voor Lutsharel Geertruida als vervanger van Trauner. Reiss Nelson verving de geblesseerd uitgevallen Sinisterra. "We hebben nu het 'geluk' dat we op die posities twee uitstekende vervangers hebben", vertelt Slot. "Daarmee hebben we wel twee wisselmogelijkheden minder."

Tekst gaat verder onder het interview met Arne Slot.

Slot verwacht niet dat sc Heerenveen zich woensdagavond ingraaft tegen Feyenoord. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld FC Groningen zie ik in Heerenveen een ploeg die altijd probeert op te bouwen. Dat is wat ik nu ook verwacht. Maar wij zullen op beide voorbereid zijn."

Grotere kansen

Het duel met Heerenveen is voor Feyenoord het laatste wapenfeit van de eerste seizoenshelft. Met het oog op deel twee van de competitie weet Slot waar hij nog progressie kan maken met zijn ploeg. "We hebben heel goede stappen gemaakt aan de bal, maar daar is ook nog de meeste ruimte voor verbetering. Vooral in de laatste fase van de aanval. We moeten nog meer en vooral grotere kansen creëren. Nu zijn we vaak te gehaast en spelen we te snel naar een kleine kans toe."

sc Heerenveen-Feyenoord begint woensdagavond om 18:45 uur en is uiteraard volledig live te volgen via Radio Rijnmond Sport.