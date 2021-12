Noodopvang van asielzoekers in Rotterdam op schepen in Maashaven, Schiehaven, Spoorweghaven en aan de Parkkade

De asielboot in Vlaardingen waar ook vluchtelingen verblijven | Foto: Ronald van Oudheusden

Het gaat om de Maashaven (tussen de Gerrit de Broerstraat en het bedrijf Quaker), de Spoorweghaven (aan de kant van de Levie Vorstkade en de hoek van de Stieltjesstraat), de Parkkade (tussen de ingang van de voetgangers- en fietserstunnel en naast de restaurantboot) en de Schiehaven (ter hoogte van het Lloyd Multiplein).

Op iedere opvangplek komen maximaal zeventig personen. Tussen Kerst en Oud & Nieuw arriveren de eerste asielzoekers bij de Maashaven en Spoorweghaven. Op de andere plekken komen ze in de loop van januari. Naar verwachting zal de opvang zo'n vier maanden duren. Omwonenden krijgen dinsdag een brief over de plannen.

De regio Rotterdam moet plek zien te vinden voor in totaal 500 asielzoekers. Waar de overige 250 vluchtelingen worden opgevangen, moet later in de week duidelijk worden.

Het kabinet heeft naast de regio Rotterdam nog drie gemeenten aangewezen voor crisisopvang: Gorinchem, Enschede en Venray.