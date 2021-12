De jongen had vuurwerk op zijn slaapkamer liggen | Foto: Archief

De politie heeft een 15-jarige jongen uit Maassluis gearresteerd voor illegaal vuurwerkbezit. Hij liep tegen de lamp toen hij met vuurwerk een deelscooter vernielde in Poeldijk.

Later werd op zijn slaapkamer in Maasluis nog eens vijf kilo verboden vuurwerk gevonden. De jongen vernielde de scooter samen met een leeftijdgenoot uit Poeldijk. Die krijgt een straf via bureau Halt.