Gezinnen toch op vakantie ondanks lockdown: 'Nog genoeg leuke dingen te doen'

Een van de uitjes die gezinnen graag maken is op bezoek gaan bij Avonturenboerderij Molenwaard, maar dat is nu helaas niet mogelijk. "Daarom hebben we de pony's deze kant op gehaald", vertelt Jelle Peitzer van Van Hoorne Entertainment. Ook kunnen er knutselpakketten worden rondgebracht voor de kinderen en is er in het vakantiepark een ijsbaan.

Knutselliefhebber Rogan kijkt er naar uit om een lampion in elkaar te zetten: "Hier kan ik iets op tekenen en dan kan er olie op. Daarna moet je hem hier aan vastmaken", legt hij uit terwijl hij de onderdelen laat zien. Zijn vader Max maakt er het beste van: "De restaurants zijn dicht, maar er zijn nog genoeg leuke dingen die we kunnen doen. Zoals knutselen, paardje rijden en schaatsen." Zoon Rogan knikt goedkeurend.

Kleinschalige activiteiten

De pony's op het park kunnen rekenen op (jong) bezoek. De zusjes Isa en Liz zijn dol op pony's. Ook hebben ze zich al laten vertellen wat ze moeten doen als ze pony rijden: "Goed vasthouden en niet loslaten", zegt een van hen. Als gevraagd wordt of dat niet moeilijk is, zeggen ze: "Nee hoor."

Op de schaatsbaan is het rustig. Hoewel het volledig open is, mag er vanwege corona maar een gezin per keer het ijs op. Ook kunnen kinderen kennismaken met de kerstman, ook al weten ze wat hij te zeggen heeft: "Ho ho ho!"