Rijen voor bekende winkels, kerstinkopen massaal voor spoedpersconferentie

Het is druk in de Dordtse binnenstad, mogelijk vanwege de aangekondigde persconferentie van zaterdagavond. Qbuzz meldt dat de bussen in het centrum vrijwel allemaal met vertraging rijden door het vele verkeer dat in de stad rondrijdt.

De gemeente laat weten dat het nog niet té druk is in de stad. Wel houdt de gemeente alles goed in de gaten. Gemeente Rotterdam roept mensen al op niet meer te komen door de grote mensenmassa.

Niet online inkopen

"Toen ik vanmorgen hoorde dat er een lockdown kwam, ben ik toch even snel de stad in gegaan", zegt één van de voorbijgangers die in de stad is voor de kerstinkopen. "We wilden het niet online kopen; misschien is het dan niet op tijd binnen." Iemand anders vertelt: "We moeten toch de Dordtse ondernemers steunen."

Dat is ook hard nodig, want de ondernemers zitten met de handen in het haar. Zo ook Linsey van restaurant Klander Muelen: "We doen gaan er alles aan om open te kunnen blijven, maar een lockdown is verschrikkelijk. Het voelt echt alsof we gestraft worden." Daarnaast probeert Linsey bij haar personeel de moed erin te houden. "Ook zij zitten er doorheen."

Kledingwinkel Joy & Fashion aan de Voorstraat raakt haar voorraad nu ook niet meer kwijt. Eigenaar Joyce bekijkt het nog optimistisch: "Na een korte shock vanmorgen, heb ik het nu - na twee jaar - met gelatenheid over mij heen laten komen." Ze wil niet meer alles op alles zetten om in de laatste paar uur klanten binnen te halen. Joyce: "We gaan het nu gewoon tegemoet zien en hopen dat het de laatste lockdown is."

Spoedbijeenkomst kabinet

Het kabinet kondigde zaterdagochtend een spoedbijeenkomst en persconferentie aan. Het OMT adviseert een harde lockdown. Naar alle waarschijnlijkheid houdt dat in dat alle winkels, behalve de supermarkten en andere essentiële winkels moeten sluiten.