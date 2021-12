Ameline verloor op jonge leeftijd beide ouders: 'Rouw is meer dan pijn en verdriet'

Ameline Ansu over haar boek over rouwverwerking

In het boek schrijft Ansu over rouw op een manier dat voor haar herkenbaar was. "Ik miste zelf een boek zonder zwart randje", vertelt ze. "Rouw is voor mij meer dan alleen pijn en verdriet." De Rotterdamse voelde namelijk na de dood van haar ouders ook veel liefde en warmte van de mensen om haar heen. "Ik heb ook keihard gelachen, dat mag natuurlijk als het aankomt op leven en dood. Ik wilde een boek schrijven waarin dat allemaal voorkwam, waar iedereen dingen in herkende."

Hoewel er genoeg boeken zijn geschreven over rouw, miste Ansu toch iets. "De meesten zijn geschreven vanuit pijn en alleen lezen over pijn hielp mij niet." Toch was dat niet de enige reden; Ansu merkte dat er vooral werd geschreven voor mensen die een partner hadden verloren of voor hele jonge kinderen. "Maar niet echt voor jongvolwassenen."

Ervaringen van lotgenoten

Met haar boek wilde Ansu een bijdrage leveren aan jongeren die hetzelfde meemaakten. Dit zorgde van alle kanten voor veel reacties. "Zij hebben mij veel teruggegeven door ook hun verhaal te vertellen. Eerst had ik het niet zo goed door, maar ik had behoefte aan die herkenning en erkenning. Dat kreeg ik door die reacties."

Het boek van de Rotterdamse is geschreven als een keukentafelgesprek. Hiervoor ging met ze lotgenoten die, net als Ansu, op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van (een van) hun ouders. "Dat heeft me heel veel inzicht gegeven", reflecteert ze. "Ik praatte altijd veel over mijn ouders, maar ik had nauwelijks gesprekken met mensen die vergelijkbare ervaringen hadden."

Nu ze terugkijkt op die periode vindt Ansu dat ze onnodig streng is geweest voor zichzelf. "Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om een vriendin met haar moeder te zien, maar ik dacht dat dat er nou eenmaal bij hoorde." Een nabestaande uit het boek van Ansu liep daar ook tegenaan, maar ging daar heel anders mee om. "Zij kon dat niet en zei tegen haar vriendin en haar moeder: 'Ik hou van jullie, maar dit is too much. Ik kom voorlopig niet meer.' Dat werd toen begrepen."

Begrafenis in Sierra Leone

Inmiddels is het elf jaar geleden dat de moeder van Ansu overleed. Haar vader overleed vier jaar daarna. "Het gevoel van rouwen verandert, maar tijdens zo'n sterfdag komt het toch weer hard terug." De vader van de schrijfster overleed tijdens de ebola-uitbraak in het West-Afrikaanse Sierra Leone, waar hij vandaan kwam. "Hij had geen ebola, maar ik ben wel naar de hoofdstad Freetown afgereisd op het moment dat velen de stad verlieten."

De coronapandemie haalt daarom flink wat herinneren terug bij haar. Wel is blij dat ze toen afgereisd is naar het land van haar vader. "De begrafenis daar was heel groot en aanwezig. En heel open, juist omdat heel veel mensen te maken krijgen met de dood. Het is daar veel meer een onderdeel van het leven."

Voor mensen die iemand in hun omgeving kennen die in een rouwproces zitten, heeft Ansu nog wel een advies: "Besef dat je van onschatbare waarde bent als omstander. Het hoeft niet groot te zijn. Alleen al een appje met: 'Hé, ik moest aan je denken' op de sterfdag kan al zoveel uitmaken."