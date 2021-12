Brand aan boord van plezierjacht in Hellevoetsluis; brand trekt over schip met asielzoekers

In het centrum van Hellevoetsluis heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed aan boord van een plezierjacht. Daarbij kwam veel rook vrij. Die rook trok over het schip waar asielzoekers worden opgevangen.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er de vraag of het schip van het COA verplaatst moest worden. Ook werd er gesproken over een evacuatie. Dat was uiteindelijk niet nodig.

De schade aan boord van het plezierjacht was aanzienlijk, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand kan niets gezegd worden.

Aan boord van het opvangschip hebben hulpdiensten de situatie geïnspecteerd, maar meer dan stankoverlast was er niet. Ook burgemeester Junius is poolshoogte komen nemen.