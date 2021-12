Het weer van vandaag: koud, met zon en sluierwolken

Vanochtend is het koud met lichte vorst en is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Vanmiddag komt er geleidelijk meer sluierbewolking maar de zon kan daar over het algemeen nog goed doorheen schijnen. Het blijft ook overal droog en de temperatuur komt vanmiddag net boven het vriespunt te liggen met +1 of +2 graden.