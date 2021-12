Van loslopende varanen tot knuffelschorpioenen: dit waren dit jaar onze opmerkelijkste dierenverhalen

Caracals en brilkaaimannen

We beginnen halverwege het jaar, toen in Barendrecht de alarmbellen afgingen nadat iemand een 'enorme kat' had zien loslopen in het Kooiwalbos. Een tweetal dappere wijkagenten ging op 14 juli op safari in het bos en kwamen al snel de kat in kwestie tegen: een caracal. Die grote kattensoort komt oorspronkelijk uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten en heeft wel wat weg van een lynx.

Nadat agenten het aardig tamme dier wisten te vangen, ging de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op zoek naar de eigenaar, omdat het houden van een caracal in Nederland niet is toegestaan. Dat bleek een 24-jarige man uit Rotterdam. Deze zookeeper-in-spé bleek ook nog eens twee servals en een brilkaaiman in huis te hebben. Voor die laatste had hij geen vergunning, dus ook die is in beslag genomen. De loslopende caracal is naar een geschikt en veilig thuis gebracht.

Eva Kost zag de caracal in Barendrecht | Foto: Eva-Rosa Kost

De brilkaaiman | Foto: Politie

Varaan bijt hond

In augustus werd de gemeente Lansingerland opgeschrikt door een wel heel ongebruikelijk voorval: een loslopende varaan zou een beagle in zijn staart hebben gebeten, en was sindsdien voortvluchtig. De bijtgrage en flinke hagedis zou zich verbergen in het piepkleine Sterrewijkpark in Berkel en Rodenrijs, waar uit voorzorg afzethekken en waarschuwingsborden werden geplaatst.

Omwonenden maakten zich zorgen dat de varaan de smaak te pakken had gekregen, en misschien wel een ander dier of kinderen van de nabijgelegen school zou bijten.

Burgemeester Pieter van de Stadt zette alles op alles om het losgeslagen reptiel te vangen. Naast de Dierenambulance werden ook reptielenexperts ingeschakeld en werden vallen met vlees in het park gezet. Met de gebeten hond gaat het in ieder geval weer goed, maar sindsdien is het stil in Lansingerland. Sluipt de varaan nog altijd door de bosjes, op zoek naar zijn volgende prooi? Heeft zijn baas hem weer gevonden en in zijn vertrouwde terrarium gezet? Voorlopig blijft het mysterie van de Berkelse varaan precies dat: een mysterie.

Links: bewoners zoeken naar het reptiel. Rechts: de gebeten hond. | Foto: eigen foto's.

Een varaan (niet die in Berkel en Rodenrijs, waarschijnlijk) | Foto: PxHere

Teststraatmedewerker krijgt prik van schorpioen

De afgelopen maanden zijn er al heel wat prikken in de regio gezet, maar waarschijnlijk werd niemand daar zó door verrast als een coronateststraatmedewerker in Zuidland. Die kreeg zijn prik namelijk van een schorpioen die zich tussen een lading knuffels uit China had verborgen. Die waren bedoeld voor de kinderen die zich lieten testen. Op een knuffelschorpioen zat echter niemand te wachten, en nadat hij zijn eerste en laatste prik had gezet kon hij al snel gevangen worden in een koffiebekertje.

Uiteindelijk belandde het diertje in Diergaarde Blijdorp, waar bleek dat het om een Chinese gouden schorpioen ging. Lang kon de schorpioen niet genieten van zijn vakantie in ons land, omdat hij kort na zijn aankomst in Blijdorp overleed. Zij schonken de knuffelschorpioen aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, waar hij inmiddels onderdeel is geworden van de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'. De medewerker hield aan zijn ontmoeting met de schorpioen gelukkig alleen een zere vinger over.

De schorpioen kon na zijn aanvaring met de medewerker gevangen geworden | Foto: Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Visser vangt grootste meerval ooit in Nederland

Toen Tobias Stuurman in augustus zoals altijd zijn hengel uitgooide op zijn favoriete (geheime) visplek op de rivier de Waal, had hij niet verwacht dat hij die dag een Nederlands record zou doorbreken. Gewapend met zijn speciale 'bellyboot' en een apparaat waarop hij precies kon zien hoe groot de vissen rondom hem waren trok Tobias er die bewuste dinsdag op uit. Het slechte weer was voor hem alleen maar goed, 'omdat er dan niemand op het water is'. Wat Tobias aan de haak sloeg, ging zijn pet te boven: een gigantische meerval van maar liefst 237 centimeter lang. Het was het grootste exemplaar dat ooit door een Nederlandse visser is gevangen.

Tobias, die al 3,5 jaar meervallen vangt, had nog nooit zo'n monster gezien. Hij was daarom ook terecht 'zo trots als een pauw', vertelde hij een dag later aan Rijnmond. Dat de vis er zwom, wist hij al wel: hij had de twee weken voor zijn bijzondere vangst al honderd keer zijn hengel uitgeslagen, maar tot dan toe altijd zonder succes.

Na flink te hebben gevochten met de gigantische vis wist Tobias hem uiteindelijk toch boven water te krijgen. Na een korte fotosessie liet de visser zijn vangst weer gaan, maar de herinneringen zullen hem nog zijn leven lang bijblijven. En wie benieuwd is naar zijn speciale visplek blijft teleurgesteld achter, want die wil Tobias niet prijsgeven.

Tobias met zijn monstervangst | Foto: Tobias Stuurman

Oesterbaby's weer terug van weggeweest

Niet alle verhalen gingen over bijt- en prikgrage dieren of doorbroken records. Zo was er ook babynieuws op het dierenvlak. Voor het eerst in decennia werden afgelopen september namelijk weer platte oesters gevonden in de Rotterdamse haven. Die soort is de afgelopen eeuw bijna verdwenen dankzij overbevissing, milieuvervuiling en de opdringerige Japanse oester, maar nu mogen liefhebbers de geboorte van een nieuw oesterrif vieren.

Volgens natuurwetenschappers moeten de oesters per toeval in de haven zijn beland, en hadden zij het geluk dat de omstandigheden precies goed waren om zich voort te planten.

Na een kort kraamverblijf in de haven zijn de oesters weggehaald en uitgezet in de zee. Daar mogen zij nu een nieuw schelpdierrif gaan opbouwen. Het is nog een beetje aanrommelen, omdat voor het eerst op deze plek een rif wordt gemaakt. ARK Natuurontwikkeling, die zich over de oesterbaby's bekommert, hoopt dat er in het voorjaar gekeken kan worden hoe de boel erbij staat. Tot die tijd mogen de oestertjes in alle rust groeien, en hopelijk over een paar jaar voor een nieuwe generatie platte oesters zorgen.