Vrienden en Olympische medaillewinnaars 'Abdi en Abdi' blikvangers Rotterdam Marathon 2022

Zowel Nageeye als Abdi heeft goede herinneringen aan de marathon van Rotterdam. Abdi Nageeye (32) debuteerde in 2015 in Rotterdam op de marathon met de nationale titel. Twee jaar later dook hij als eerste Nederlander ooit op de Coolsingel onder de grens van 2.10.00 (2.09.36). En in 2019 verpulverde hij zijn eigen Nederlandse record op spectaculaire wijze met bijna twee minuten van 2.08.16 naar 2.06.17. Daarmee werd hij destijds vierde.

Bronzen Belg

Bashir Abdi (32) maakte eveneens zijn marathondebuut in Rotterdam. Na een valpartij werd hij in 2018 nog achtste. Dit jaar scherpte hij het parcours-, Belgisch én Europees record aan tot 2.03.36. Nog nooit werd er in Nederland harder gelopen.

Bashir Abdi won dit jaar de marathon van Rotterdam:

Na afloop sprak Abdi direct de wens uit om bij de volgende editie met z'n maatje Abdi Nageeye in Rotterdam te lopen. "Dan kan het namelijk nóg sneller gaan. Dit is voor mij namelijk dé marathon en dat geldt voor Abdi ook."