Sparta-trainer Henk Fraser is ongerust, maar niet in paniek: 'Belang van duel met RKC richting spelers benadrukken'

Het is een nuance die de 55-jarige trainer graag maakt. "Daar zit een wezenlijk verschil in. Er is geen paniek. Natuurlijk ben ik wel ongerust, maar niet in paniek. Als je iets uit de groep moet halen, is dat we ondanks alle nederlagen strijdbaar en gedisciplineerd blijven. Ik zou me zorgen maken als we die zaken niet op orde zouden hebben."

RKC staat met drie punten meer en nagenoeg hetzelfde doelsaldo op de vijftiende plek in de eredivisie. Sparta staat zeventiende. Tussen hen in staat Fortuna Sittard, die normaal gesproken geen punten mee uit Amsterdam nemen. Bij een overwinning klimmen de Rotterdammers twee plaatsen en dat zou een enorme opsteker zijn. "Op basis van gevoel", zegt Fraser.

Belang

"Misschien moet ik voor wedstrijden nóg veel meer het belang benadrukken. Dat ga ik nu zeer zeker doen. Aan de andere kant moet je daar wel een balans in vinden, want het kan ook weer overdreven druk geven."

In de wedstrijd tegen Vitesse van afgelopen zaterdag wisselde Fraser in de rust drie keer. Hij was woest en gaf dat na de wedstrijd aan. Na een 2-0 achterstand kwam Sparta knap terug tot 2-2. Is het dan logisch dat Sparta tegen RKC start met de spelers die in de tweede helft tegen Vitesse speelden?

"Het zou zomaar kunnen gebeuren. Het ontloopt elkaar niet zoveel. Ik weet niet of het logisch is, want ik had behalve die drie aanvallers ook mijn drie verdedigers kunnen wisselen. Als ik praat over energie, dan ben ik erg tevreden over de tweede helft. De spelers weten hoe ik daar in sta. Het begint bij energie."

Na een afwezigheid van drie weken staat Maduka Okoye weer onder de lat bij Sparta. "Die drie weken voelde als drie maanden", zegt de doelman met een grote glimlach.

Afrika Cup

Of de Afrika Cup doorgaat, is nog maar de vraag. Mocht het toernooi doorgaan, dan maakt Okoye zijn debuut op een groot eindtoernooi. "Daar heb ik als klein kind altijd naar gekeken en de Super Eagles toegejuicht. Het is een droom die uitkomt, dus ik hoop echt dat het doorgaat. Het is straks even één of twee dagen Kerst vieren en dan via Nigeria naar Kameroen."

Door dit toernooi mist de Sparta-keeper de eerste weken na de winterstop met Sparta. De finale van de Afrika Cup vindt plaats op zondag 6 februari. Op die dag speelt Sparta in De Kuip de stadsderby tegen Feyenoord. "Ik misgun niemand iets", begint Fraser voorzichtig. "Dus ik hoop voor hem dat hij erheen gaat, maar omdat hij zijn uitverkiezing ook aan Sparta te danken heeft, vind ik dat hij na één ronde, of maximaal twee rondes lekker naar huis moet komen. Voor hem is het natuurlijk heel mooi, maar ik hoop uiteraard dat ik hem zo snel mogelijk terug heb."

"Wij gaan naar de Afrika Cup om hem te winnen", zegt Okoye. "Nigeria is een groot voetballand en we hebben een goed team. Ik weet zeker dat we daar hoge ogen kunnen gooien. Laat ik maar met een prijs naar Rotterdam terugkeren."

Sparta - RKC begint donderdagavond om 21:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.

