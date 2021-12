IFFR gaat wéér niet door in vertrouwde opzet en schakelt naar online-programma in 2022

Het IFFR noemt de 'continu veranderende maatregelen en beperkingen als gevolg van het coronavirus' als een van redenen dat naar een online programma wordt overgestapt. Bioscopen moesten zich eerst aan strenge maatregelen houden: draaien op een derde capaciteit, om vijf uur sluiten en mondkapjes op wanneer je loopt. Inmiddels zijn de bioscopen compleet gesloten.

De huidige coronamaatregelen gelden tot 14 januari en het IFFR begint weliswaar pas twee weken later, tussen 26 januari en 6 februari. De kans dat de regels worden verlengd is aanwezig en zelfs áls het evenement toch fysiek zou doorgaan, dan heeft de organisatie niet genoeg tijd het evenement op te bouwen vanaf 14 januari. Daarom wordt nu dus voor een alternatief online-programma gekozen.

De vorige editie van het IFFR, de 50ste en dus jubileumeditie, was vorig jaar wel deels online beschikbaar. In februari 2021 werden online al films vertoond, in juni konden deze ook in de bioscoop werden gekeken omdat de coronamaatregelen soepeler waren.