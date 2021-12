Rijnmond blikt terug op 2021: de wooncrisis in vijf persoonlijke verhalen

Het is een zonnige dag in augustus als ik Yvonne ontmoet op de camping in Oostvoorne. De docente Natuurkunde is hier niet op vakantie maar woont op de camping. Ze is een van de vele regiogenoten die het niet lukt om een betaalbaar huis te vinden. Nadat het uitging met haar Rotterdamse vriend, zag ze het niet zitten om weer bij haar ouders op Flakkee te gaan wonen.

Daarom ging ze, dankzij een tip van een vriend die daar al woont, op zoek naar een chalet op Kruininger Gors in Oostvoorne. Ze vond er één, voor een schappelijke prijs. Een opknappertje voor een paar duizend euro. In de zomer is het goed toeven maar nu in de winter is dat wel anders. Zo'n huisje is niet gebouwd op de kou. "Ik heb mijn studie netjes afgerond en werk als docent. Het is toch niet normaal dat ik geen woning in mijn budget kan krijgen? Dat ik op een camping moet wonen?"

In het jaaroverzicht 2021 in 1 Dag, kijkt Rijnmond in een serie terug op het jaar 2021 alsof het één dag was.

Wonen in een hostel tussen de toeristen

Eén van de problemen op de woningmarkt is het tekort aan studentenkamers. Alleen al bij Stadswonen staan er 4000 studenten op de wachtlijst. Student Juan uit Argentinië zocht zijn heil noodgedwongen in een hostel. Hij liet in 'Rijnmond Vandaag' zijn kamer met stapelbedden zien, die hij deelde met toeristen. Dat vonden Rotterdammers Ton en Anja niet kunnen. Anja belde na de uitzending met de redactie van Rijnmond om een kamer in haar huis aan te bieden. Een bijzonder gebaar van deze gepensioneerde leraren. Juan was dolgelukkig met het aanbod. "Een volwassen student zou zo niet hoeven te wonen."

Jongeren kunnen geen huis krijgen in de polder

Honderden reacties op een huurwoning voor jongeren. Ook in de Alblasserwaard is het niet eenvoudig om aan woonruimte te komen. Betaalbare koopwoningen zijn even schaars. Het is een probleem voor Rosanna en haar verloofde Elroy die ik dit voorjaar ontmoet in Goudriaan. Hun trouwdatum in 2022 is vastgelegd, het feest geregeld, maar ze wonen noodgedwongen nog thuis. Ze vrezen dat veel jongeren hun dorpen gaan verlaten omdat ze geen woning kunnen vinden. Hun verhaal is één van de vele in de regio. Het toont aan dat de woningnood niet alleen een probleem is van de stad.

Massaal demonstreren tijdens het woonprotest

Tegenstanders van het huidige woonbeleid verzamelden zich in oktober massaal in Rotterdam om te protesteren. Ze spraken zich uit tegen de exploderende huizenprijzen en het tekort aan sociale huurwoningen. De demonstratie trok duizenden regiogenoten om uiteenlopende redenen. Van oma's en opa's die opkomen voor hun kleinkinderen die geen betaalbare woonruimte kunnen vinden tot stellen met een goede baan die geen huis kunnen kopen. De demonstratie laat zien dat de wooncrisis voelbaar is in vrijwel alle lagen van onze hele maatschappij.

Investeerders kopen helft wijken op

Voor Rijnmond volg ik de woningmarkt in onze regio; persoonlijke verhalen van woningzoekenden, woningbouw initiatieven en de achtergronden die hebben geleid tot de krapte op de markt. Zo blijkt uit opgevraagde cijfers van het Kadaster dat in Rotterdamse stadsdelen als Charlois de helft van de verkochte huizen naar investeerders gaat. Starters trekken daar aan het kortste eind. Maar ook in Schiedam-Oost worden veel huizen gekocht door mensen die er niet zelf gaan wonen. Dit tot ergernis van veel buurtbewoners: "Het is op dit moment echt schandalig."

Schiedam-Oost en het Rotterdamse Delfshaven en Charlois zijn gebieden waar honderden woningen naar investeerders gaan. In Charlois gaat het zelfs om ruim 50 procent. Deze trend zet zich door in de eerste maanden van dit jaar. Wat zijn hier de gevolgen van, vragen wij aan woningmarkt-expert Paul de Vries van het Kadaster.

"Dit zijn geen kleine getallen. In wijken waar investeerders veel kopen, wordt de prijs van woningen omhooggeduwd. Dit omdat de investeerders met elkaar concurreren. Die prijsstijgingen zijn voor starters een probleem. Zij hebben het minste geld, zoeken in deze wijken en zijn afhankelijk van goedkope woningen."

Ook in 2022 maakt Rijnmond verhalen over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor opvallende bouwprojecten, eigen initiatieven van Rijnmonders, problemen op de huurmarkt en jongeren op woningjacht. Heb je tips voor deze serie? Schroom niet en stuur een e-mail naar esther.schalkwijk@rijnmond.nl