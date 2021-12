Elysa werkt 'thuis' in verzorgingstehuis oma om eenzaamheid tegen te gaan: 'Ze lacht weer'

Elysa (25) belde en bezocht haar oma Ina (85) iedere week, maar merkte al gauw dat dit niet genoeg was om haar op te beuren. Ina had veel verdriet over het verlies van haar man Jaspert. Ze vond het vooral lastig dat ze geen afscheid van hem had kunnen nemen. Ina was namelijk in dezelfde periode als haar man besmet geraakt met het coronavirus waardoor ze van elkaar werden gescheiden.

Eenzaam

Daarnaast ging het ook niet goed met Ina haar eigen gezondheid. Na het herstel van corona, kwam ze lelijk ten val. Na een herstel van ongeveer vier maanden holde de mobiliteit van Ina zo erg achteruit dat ze in een rolstoel belandde en naar een verzorgingstehuis moest. Vanwege de coronamaatregelen mag daar weinig. Daarbij komt dat Ina digibeet is, wat het sociale contact niet bevordert.

"Na zestig jaar huwelijk was ze opeens erg eenzaam", vertelt Elysa over haar oma. "Ik heb toen met haar afgesproken dat ik iedere week zou langskomen. Alleen dat is maar een uurtje, daarna ben ik weer weg. Dus dat is niks", vertelt ze.

Elysa, die in de marketing werkt, wilde meer tijd met haar oma doorbrengen. Ze bedacht een plan. "Ik heb voorgesteld om bij haar te komen werken in plaats van thuis." Een plan waar oma Ina enthousiast tegenover stond.

Sinds het overlijden van haar man Jaspert is Ina soms eenzaam | Foto: Elysa van der Graaf

Sinds ongeveer een maand rijdt Elysa eens per week vanuit haar huis in Nieuwerkerk aan den IJssel naar het verzorgingstehuis van haar oma in Rotterdam-Zuid. Ze doet dit tijdens haar lunchpauze.

Iedere dag komen, is voor haar geen optie, omdat dat haar werkritme niet ten goede komt. "Ik plan het nu iedere week zo in dat ik mijn belangrijke gesprekken en meetings in de ochtend kan doen, en dat ik dan tijdens mijn lunchpauze naar mijn oma ga. Dan stationeer ik mezelf aan haar eettafeltje", lacht Elysa.

Nieuwe wereld

Voor oma Ina ging er plotseling een compleet nieuwe wereld open. "Soms kijkt ze gewoon mee terwijl ik in mijn digitale meetings zit. Zij snapt daar allemaal niks van, maar ze vindt het wel heel bijzonder." Ook maakt Elysa tijd en ruimte vrij om zo nu en dan even een koffie- of lunchpauze met haar oma te houden of gewoon even te kletsen.

Toen Ina nog kon lopen maakte zij en Elysa zo nu en dan een wandeling | Foto: Elysa van der Graaf

De werkgever van Elysa reageerde positief op haar ietwat unieke thuiswerksituatie. Elysa hoopt dat andere werkgevers hun personeel ook steunen in een soortgelijke situatie. "Anders duren de dagen voor de ouderen wel heel lang."