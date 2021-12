Plan Rotterdam: recreanten krijgen beheer over recreatieoord Hoek van Holland

De recreanten op het recreatieoord Hoek van Holland worden zelf de baas van het vakantiepark. Het terrein wordt niet verkocht aan een externe partij. De gemeente geeft de grond in de toekomst uit in erfpacht aan de recreanten. Zij moeten dan zelf zorgen voor de exploitatie en het onderhoud.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft dit plan woensdag voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt begin februari een definitief besluit.

Het voorstel dat nu op tafel ligt is gemaakt in samenwerking met de RAR - de vertegenwoordiging van de recreanten - en de gebiedscommissie. Zij kwamen eerder in opstand toen de gemeente aangaf het park te willen te verkopen en dan te laten moderniseren. Rotterdam wil van het recreatieoord af omdat het stadsbestuur het beheren en exploiteren van een vakantiepark geen taak meer vindt voor een gemeente.

Eerder plan afgewezen

De recreanten waren boos over het voorstel. Zij hadden geen inspraak gehad. Ze zouden pas bij de plannen worden betrokken nadat de gemeenteraad met de plannen akkoord was gegaan. De eigenaren en gebruikers van de vakantiewoningen vreesden dat ze uiteindelijk toch hun plek moesten verlaten.

De Rotterdamse gemeenteraad had ook flinke kritiek op de werkwijze van de wethouders Kurvers en Kasmi. De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld gaf aan dat ze de afgelopen jaren al eerder de gemeente op de vingers heeft getikt over participatie van bewoners, maar dat heeft weinig opgeleverd als ze kijkt naar hoe het bij het recreatieoord is gegaan. "Ik heb niet het gevoel dat er sprake is van een lerende organisatie", aldus Zwaneveld.

Eind april besloten de wethouders Kasmi en Kurvers hun plan tot gedwongen verkoop van het Recreatieoord Hoek van Holland alsnog in te trekken. Afgesproken is toen dat de gemeente nu met de recreanten en de gebiedscommissie werken aan een nieuw voorstel. Vandaag is dat gepresenteerd.

Park in zelfbeheer

Het plan is nu om de grond onder het recreatieoord in erfpacht uit te geven aan de recreanten, die daarvoor een soort coöperatie oprichten. De recreanten gaan dus zelf over het beheer en de exploitatie. Sommige taken zoals onderhoud gebeuren door ingehuurde bedrijven.

Afgesproken is dat het park in de oorspronkelijke staat moet blijven en dat de eigenaren van de huisjes en caravans een garantie krijgen dat ze nog jaren kunnen blijven. Ook is de intentie dat de huren de komende jaren niet veel zullen stijgen.

Het afstoten van het recreatieoord door de gemeente zal op zijn vroegst pas in 2023 plaatsvinden. Eerst moet het nu voorliggende plan de goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. Ook moeten veel afspraken nog verder uitgewerkt worden.