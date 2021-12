LIVE: Feyenoord heeft weinig tot geen problemen met sc Heerenveen (0-3)

Na de nederlaag in De Klassieker tegen Ajax, het gelijkspel bij FC Groningen en de bekeruitschakeling bij FC Twente wil Feyenoord weer een succesje vieren. De Rotterdammers wachten weliswaar een moeilijk karwei. In Friesland is sc Heerenveen de tegenstander van Feyenoord. Rijnmond Sport is erbij.

Om 18:45 uur begint Feyenoord aan het laatste competitieduel van dit kalenderjaar. Als het team van trainer Arne Slot bij sc Heerenveen wint, dan houden de Rotterdammers aansluiting met concurrenten PSV en Ajax. In het Abe Lenstra Stadion wacht wel een angstgegner van Feyenoord. Vorig seizoen was sc Heerenveen twee keer te sterk voor de rood-witten: één keer in de eredivisie en één keer in de beker. Feyenoord is dus gewaarschuwd.

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van sc Heerenveen-Feyenoord. De uitzending begint om 18:00 uur. Ronald van Oudheusden presenteert de show. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in Friesland. Emile Schelvis is de analist van dienst. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 21:00 uur.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over sc Heerenveen-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

LIVE: sc Heerenveen - Feyenoord 0-3 (0-2)

32' 0-1 Guus Til

44' 0-2 Marcos Senesi

58' 0-3 Bryan Linssen

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh (75' Toornstra), Linssen, Nelson