TERUGLEZEN: sc Heerenveen-Feyenoord (0-3)

Na de nederlaag in De Klassieker tegen Ajax, het gelijkspel bij FC Groningen en de bekeruitschakeling bij FC Twente wilde Feyenoord weer een succesje vieren. De Rotterdammers wachtten weliswaar een moeilijk karwei. In Friesland was sc Heerenveen de tegenstander van Feyenoord. Rijnmond Sport deed uitgebreid verslag.