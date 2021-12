Leefbaar Rotterdam is hangen, scheuren en troep op straat zat en begint meldpunt

Veel parkeerplaatsen, kades en speelpleinen in Rotterdam zijn het domein geworden van hangjongeren en drugsdealers. Wie vragen stelt of opmerkingen maakt over het gedrag, wordt geïntimideerd, stelt Leefbaar Rotterdam. De politieke partij begint daarom een meldpunt. Rijnmond ging met de partij op pad om die overlast met eigen ogen te zien.

Het is een koude nacht. De vorst is te zien op het gras van het Generaal Van der Heijdenplein in Crooswijk. Normaliter een plek waar overlast is, maar vanavond is het geen weer om buiten te hangen. Het plein ligt bezaaid met afval van een groot vuurwerkpakket. Robert Simons, fractievoorzitter namens Leefbaar Rotterdam, geeft het goede voorbeeld. Hij raapt het afval op en gooit het in de afvalbak. “Het is een kleine moeite. Waarom gooien ze het ernaast en niet erin?”

Haantjesgedrag op de Parkkade

Simons, gehuld in een hoodie, wil een paar plekken in Rotterdam afgaan die bekend staan om de overlast. Op de Parkkade wordt ook veel ‘gehangen’. Voornamelijk in de zomer is deze plek geliefd onder luidruchtige jongeren om 'ballonnetjes te doen'. Het is wederom stil op deze plek. Enig rumoer ontstaat als een auto met veel kabaal optrekt. “Een mooi voorbeeld van haantjesgedrag en dat is ook overlast”, zegt Simons als de auto in de verte verdwijnt.

De laatste stop is de Rhijnspoorkade, de weg parallel aan de Maasboulevard, direct langs het water. Het is opvallend druk met veel auto’s, die voorbijrijden en geparkeerd staan. Stille getuigen van ‘hangsessies’ zijn de zakken van fastfoodrestaurants op de grond. Dat is een doorn in het oog van Simons. “Dit zie je in de hele stad. Ruim je spullen op, neem het mee in de auto en gooi het thuis weg. Nu moet de gemeente en soms bewoners het opruimen. Het is nergens voor nodig.”

'Mensen zijn ten einde raad'

"De bewoners zijn soms ten einde raad", weet Simons uit gesprekken. De partij kwam recent in actie voor bewoners van de Linker Rottekadehof in Kralingen-Crooswijk. Daar stonden drugsdealers geregeld tot diep in de nacht luidruchtig te chillen. Ook maken 12- en 13-jarigen het bont op de Harp in Zevenkamp. "Als die mensen iets zeiden, werden hun huizen het doelwit van pesterijen.

In juli maakte Rijnmond nog melding van de overlast op de Parkkade. Chillende jongeren hielden bewoners van de Müllerpier nachtenlang uit hun slaap. "Dankzij de stadsmarinier gaat het wel beter", zegt omwonende Jan. "Maar we moeten hem nog geregeld bellen. De politie grijpt vervolgens wel snel in. Nu krijgen we straks ook nog die boot met vluchtelingen voor de deur. Ik heb niets tegen die mensen, maar ik vind het wel spannend. Kijk trouwens ook eens op de Lloydpier. Daar maken ze elke avond op de parkeerplaats bij de Appie een puinhoop."

Via het meldpunt wil fractievoorzitter Robert Simons alle overlastplekken in de stad in kaart brengen. Die gegevens worden vervolgens overgedragen aan burgemeester en wethouders in de hoop dat zij iets met de cijfers doen. "Meer wijkagenten, vaker preventief fouilleren, meer camerabewaking en mosquito's (kastjes die een hoge pieptoon geven, red.) op overlastplekken zijn voorbeelden van goede oplossingen."

Wel cijfers, niet specifiek

Gemeente en politie hebben moeite om de problematiek in kaart te brengen. De politie zegt wel cijfers te hebben, maar die worden heel specifiek op een overtreding toegeschreven. Als bijvoorbeeld een groep op een parkeerplaats staat, harde muziek draait, drugs gebruikt en alcohol drinkt, dan is het maar de vraag onder welke noemer het voorval wordt weggeschreven. Is het geluidsoverlast, verdovende middelen of drankgebruik? Volgens een woordvoerder van de politie maakt dat het produceren van cijfers over straatoverlast moeilijk.

Het meldpunt is via deze link te bereiken.