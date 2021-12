Vogelspotters rukken massaal uit voor bijzondere watervogel: de purperkoet

Vogelaar Jenny van Dorland zag het dier afgelopen week op een parkeerplaats in Zevenhuizen. Ze herkende de watervogel, omdat ze die eerder heeft gezien in Zuid-Europa. "Ik dacht: zie ik het nou goed? Gelijk greep ik naar mijn mobieltje om een foto te maken, maar in de opwinding vloog dat ding alle kanten op."

De purperkoet langs de weg in Zevenhuizen | Foto: Jenny van Dorland

Waarom de watervogel in Zuid-Holland is neergestreken weet ze niet precies, maar ze heeft wel een vermoeden: "Waarschijnlijk omdat het hier wat warmer wordt." De purperkoet lijkt op een waterhoen, maar dan een slag groter. Ook eten ze anders, vertelt Jenny. "De purperkoet eet riet en zaden, terwijl de meerkoet het water in duikt om planten van de bodem te eten. Daarnaast is hij anders getekend, kijk maar eens naar die kleuren."

De purperkoet | Foto: Arend Slot

Het nieuws van de purperkoet op Hollandse bodem werd gelijk gedeeld in een appgroep van vogelliefhebbers, waar Jenny ook in zit. "Daarna werd het gemeld op Waarneming.nl, een website waar natuurwaarnemingen worden gedeeld. En toen ging het snel. Het dier is na 17 december honderden keren gespot vanuit Zevenhuizen, Alblasserdam en Kinderdijk. Omdat er op dezelfde dag zowel in Zevenhuizen als in Alblasserdam een gezien is, vermoeden vogelaars dat er twee purperkoeten zijn neergestreken in Zuid-Holland.

In Zevenhuizen kwamen veel vogelliefhebbers woensdag een kijkje nemen. Op een gegeven moment werd zelfs de politie gebeld. "De vogelspotters waren met veel en zaten te dicht op elkaar", vertelt Jenny. "Ook parkeerden ze hun auto gewoon in de berm. Agenten kwamen toen een waarschuwing geven."

Vogelliefhebbers proberen de purperkoet te spotten | Foto: Jenny van Dorland

Vogelliefhebber Arend Slot uit Ridderkerk wilde ook een glimp opvangen van de watervogel uit Zuid-Europa. "De groep werd steeds groter. Toen ik woensdagmiddag wegging waren er wel zo'n honderd mensen", vertelt hij. Zelf heeft hij ook wat geschoten. "Ik heb zo'n duizend foto's gemaakt. Ik denk dat ik uiteindelijk 4 uur daar ben geweest. Zonder me te vervelen."

Zelfs met publiek bleef de purperkoet rustig zitten, vertelt Arend. "Het is moeilijk uitleggen wat hier nou zo leuk aan is, maar het zijn gewoon prachtige dieren." Dat het om een vogel gaat die normaal gesproken niet in Nederland te zien is, maakt het voor Arend dan ook extra spannend. "Ik zit dan echt vol adrenaline. Het is een zeldzame vogel, dat maak je misschien maar een keer in je leven mee."

Ook onze weerman Ed Aldus, fervent vogelfotograaf, ging met zijn camera op pad