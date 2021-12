Scholieren gaan eenzame en onzekere weken tegemoet: 'Ik ben zo boos'

Isa Herwijnen zit in havo 4 en ziet de komende tijd somber in.

Voor scholieren breken er weer onzekere tijden aan. Ze zijn al eerder met kerstvakantie gestuurd, maar over de periode daarna is nog weinig bekend. Mogen ze weer naar school of wordt het toch weer online les? Scholieren zelf denken verschillend over alle maatregelen.