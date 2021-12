Chaos en enorme rij bij Dordtse vaccinatielocatie: 'Kom niet ruim van tevoren'

Een extra parkeerterrein is ingezet om de drukte op te vangen. Politie, verkeersleiders en beveiliging zijn ingezet om de grote toestroom in goede banen te leiden.

Een man uit Zwijndrecht die met zijn vrouw meekwam, werd teruggestuurd. "Mijn vrouw heeft een afspraak gemaakt en ik kwam mee. Ondanks dat er was beloofd dat ik met haar mee kon gaan voor een prik. Maar ze zeiden dat het niet kon vanwege de drukte."

De GGD laat echter weten dat die zogeheten "partnerprik" geen optie meer is.

Margret Stolk van de lokale partij VSP zag het met eigen ogen gebeuren, maar wil positief blijven. "Laten we blij zijn dat de prikstraat open is. Ik heb gezien dat mensen in een rolstoel een deken krijgen of er tussenuit worden gehaald."

"Er wordt nu geprikt. Daar ben ik ongelooflijk blij om", vervolgt ze. "Mensen worden nu beschermd tegen het virus. Iedereen doet zijn stinkende best dit nu voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat de vaart erin blijft zitten."

De GGD is op de hoogte van de situatie en vraagt de mensen niet ruim op tijd te zijn maar vijf minuten van tevoren. "Anders ontstaan er rijen", laat een woordvoerder weten.