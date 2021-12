Feyenoord sluit 2021 stijlvol af met makkelijke zege in Heerenveen

Bij Feyenoord, waar de geblesseerde Luis Sinisterra en Gernot Trauner ontbraken, zat Jens Toornstra op de bank. Alireza Jahanbakhsh kreeg van Arne Slot de voorkeur aan de rechterkant, terwijl Reiss Nelson zich vanaf links voor het eerst dit seizoen in een competitiewedstrijd van meet af aan mocht laten zien.

Wie zich in de openingsfase ook nadrukkelijk moest laten zien, was Heerenveen-doelman Xavier Mous. Feyenoord begon dwingend aan de wedstrijd waardoor de sluitpost meermaals in actie moest komen om een achterstand te voorkomen. Uit een voorzet van Jahanbakhsh was Bryan Linssen binnen drie minuten al dichtbij de openingstreffer, maar zag hij Mous redding brengen. Dat deed de doelman ook op een weinig krachtige afstandspoging van Tyrell Malacia en een venijnig schot van Guus Til, waarna de rebound niet aan Jahanbakhsh was besteed.

De tekst gaat verder onder de foto:

Feyenoord-spits Bryan Linssen zet druk op voormalig Feyenoord-verdediger Sven van Beek van sc Heerenveen | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Halverwege de eerste helft liet ook Heerenveen, waar oud-Feyenoorder Sven van Beek in de basis stond, zich voor het eerst zien. Een afstandsschot van Joey Veerman ging over het doel van Justin Bijlow. Het bleek de opmaat voor een reeks kansen voor de thuisploeg. Allereerst kreeg de mee opgekomen linksback Rami Kaib een schietkans, maar zijn poging ging ruim voorlangs. Niet veel later dwong Tibor Halilovic Bijlow wel voor het eerst tot handelend optreden. Uit de corner die volgde kwam Feyenoord met de schrik vrij nadat Bijlow onder de bal doorging.

Luister hieronder naar de openingsgoal van Guus Til bij sc Heerenveen-Feyenoord op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Juist op het moment dat het duel leek te kantelen, nam Feyenoord na ruim een halfuur de leiding. Na een fraaie aanval over meerdere schijven rondde de jarige Guus Til doeltreffend af. Het betekende voor de middenvelder zijn tiende treffer van het seizoen. Nelson en Jahanbakhsh hadden daarna de tweede Rotterdamse treffer op de schoen, maar faalden van dichtbij. Dat deed Marcos Senesi niet. De verdediger, die boven alles en iedereen uittorende, kopte op slag van rust een corner van Orkun Kökcü binnen en zorgde er daarmee voor dat Feyenoord met een geruststellende marge aan de thee kon.

Luister hieronder naar de 0-2 van Marcos Senesi bij Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Op zelfde voet verder

In de tweede helft ging Feyenoord op zoek naar meer. Nelson onderschepte vijf minuten na rust een te korte pass van Nicolas Madsen, maar werd door Milan van Ewijk dusdanig naar de zijkant gedrongen dat zijn schot in de korte hoek een prooi was voor Mous. Een streep door de rekening van Feyenoord leek vervolgens de aansluitingstreffer van Henk Veerman. Na ingrijpen van de VAR werd die goal echter afgekeurd vanwege buitenspel. In plaats van 1-2 werd het razendsnel 0-3. Linssen kopte uit een ingestudeerde corner op aangeven van Malacia onberispelijk raak.

Luister hieronder naar de derde treffer van Feyenoord, gemaakt door Bryan Linssen. De tekst gaat verder onder het fragment:

Feyenoord ging op dezelfde voet verder als in het eerste bedrijf en stapelde kans op kans. Jahanbakhsh leek de vierde treffer op het scorebord te zetten, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het aluminium bracht daarna redding voor de Friezen nadat Linssen de bal oog in oog met Mous op de paal plaatste en ook Malacia en invaller Cyriel Dessers waren nog dichtbij. Het bleef in Friesland echter 0-3, waardoor Feyenoord 2021 met een goed gevoel afsluit.

sc Heerenveen - Feyenoord 0-3 (0-2)

32' 0-1 Guus Til

44' 0-2 Marcos Senesi

58' 0-3 Bryan Linssen

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh (74' Toornstra), Linssen (85' Dessers), Nelson (85' Diemers)