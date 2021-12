MH17-nabestaande Silene na eis levenslang OM: 'Moesten huilen van ontlading'

Nabestaande over eis OM in zaak MH17

MH17-nabestaanden hoorden vandaag het OM levenslang eisen tegen het viertal dat verdacht wordt van het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines. Silene Fredriksz-Hoogzand uit Rotterdam-Ommoord is een van de nabestaanden. "We leefden heel lang toe naar deze dag."

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag viermaal levenslang geëist tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Bij deze vliegramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, waaronder 196 Nederlanders.

Silene's zoon Bryce en schoondochter Daisy zaten in het vliegtuig van vlucht MH17. Voor Silene en haar familie was het daarom een belangrijke dag. "Je leeft er lang naartoe. De hoop en verwachting was levenslang en dat is gelukkig gebeurd", vertelt ze. "Het was heel emotioneel om te horen. Het was ook muisstil bij ons op de tribune. Achteraf zijn er wat tranen gevloeid."

De eis vindt Silene volstrekt logisch. Ook zegt de nabestaande het belangrijk te vinden om in de rechtszaal te zijn geweest. "Het is geen optie om niet te gaan. Het is massamoord, een moord op onze kinderen. Als ze op een andere manier vermoord zouden zijn, had ik er ook gezeten."

Feestdagen

Of er nu veel veranderd in het leven van Silene en haar familie? Nee, zegt ze. De feestdagen zullen bijvoorbeeld niet anders worden gevierd na deze eis.

Sinds de dood van haar zoon en schoondochter zit uitgebreid kerst vieren er niet meer in, zegt ze. "Lang tafelen, cadeautjes uitpakken en een kerstboom in huis halen doen we niet meer. We kunnen dat niet meer opbrengen." Wel zoeken ze familieleden op en eten ze samen. "Ook staat er voor het eerst een minikerstboom, voor mijn kleindochter van drie jaar."

De eerstvolgende zaak is op 7 maart 2022. Dan is de verdediging van Oleg Poelatov, een van de verdachten.