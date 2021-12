Overdag gemeenteraadslid, ‘s avonds sadistische seksspelletjes: wat bezielt Donny van den B.?

Het zou het scenario van een ‘shockdoc’ kunnen zijn: overdag is hij proces operator en gemeenteraadslid; ‘s avonds dwingt hij mensen via de webcam tot sadistische seksspelletjes. Wat is er aan de hand met Donny van den B.?

Het is een zedenzaak van ongekende omvang met ruim dertig slachtoffers, maar slechts de helft heeft aangifte gedaan. De rest schaamt zich zo erg, dat zij niet aan die periode herinnerd willen worden. “Tot op de dag van vandaag hebben zij het aan niemand verteld, zelfs niet aan hun ouders”, zegt hun advocaat donderdag op de Rotterdamse rechtbank.

Drie jaar getreiterd

Het begint bij de aangifte van een Rotterdamse jongen. Na drie jaar getreiterd en vernederd te zijn, stapt hij naar de politie. Het spoor leidt naar een 29-jarige man in Heemskerk. In zijn huis zijn meerdere telefoons met daarop naaktfoto’s en seksfilmpjes aangetroffen. Een voor een worden de slachtoffers getraceerd en benaderd.

Hun verhaal is steeds hetzelfde. De jongens zijn actief op een datingsite, ontmoeten daar ene ‘Charlene’ met wie de gesprekken steeds intiemer worden. Als naaktfoto’s worden uitgewisseld, meldt plotseling de broer van Charlene zich, ‘Rico’. Hij dreigt de foto’s online te zetten, tenzij de slachtoffers een stapje verder gaan.

'Als een hondje lopen'

De jongens worden gedwongen om een luier aan te trekken, als een hondje te lopen, te urineren en te blaffen. Ze moeten een penisklem aanbrengen of hun testikels afklemmen met veters. ‘Rico’ dreigt met castratie, ontvoering of mishandeling. Bij meerdere slachtoffers gaat het zo jarenlang door.

De moeder van het Rotterdamse slachtoffer verwoordt het zo: “Drie jaar lang moest hij dit in zijn eentje doorstaan. Drie jaar lang vroegen wij ons af wat er aan de hand was, waarom hij depressief was en zo stil. Nu vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.”

De slachtoffers hebben opgeteld 113.000 euro schadevergoeding gevraagd. Verdachte Donny van den B. hoort de persoonlijke verhalen aan en zegt het dramatisch te vinden. Maar is hij ook schuldig? De man uit Heemskerk voelt zich wel verantwoordelijk. “Maar ik heb niemand kwaad gedaan.”

Zijn verhaal is dat de telefoons in zijn woning van anderen waren. Dat hij wel wist wat die anderen deden, hij keek naar sommige filmpjes, legde contacten op de datingsite. Maar hij heeft nooit iemand tot seksfilmpjes gedwongen, hij werd zelf onder druk gezet. En nee, hij wil niet zeggen wie die anderen zijn.

Narcistische trekken

De psycholoog en psychiater constateren narcistische trekken en een beperkt ontwikkeld geweten. Maar een ziekelijke stoornis? Hoe kan het dan dat hij overdag zo normaal functioneert, op zijn werk en als politicus voor eerst Liberaal Heemskerk, later Heemskerk Lokaal? Justitie werpt de vraag op: “Kickt hij misschien op de macht? Wil hij graag dominantie over mensen?”

De officier van justitie vindt dat tbs met dwangverpleging moet worden opgelegd. “Dit is vergaand pervers en mensonterend gedrag. Het kan haast niet anders dan dat verdachte een psychische stoornis heeft.” Daarnaast eist justitie een celstraf van zes jaar en een contactverbod.

De zitting van woensdag ging bijna niet door. De verdachte bleef ‘s ochtends in zijn cel omdat hij duizelig was en hoofdpijn had: maandag had hij een klap gekregen van een medegedetineerde in De Schie in Rotterdam.

Twee weken geleden had hij ook al klappen gekregen. De rechters lieten hem alsnog ophalen, tot tevredenheid van de slachtoffers die uit het hele land waren gekomen. De rechter doet vermoedelijk over twee weken uitspraak.