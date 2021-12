Feyenoord-spits Bryan Linssen liet andermaal zien dat sc Heerenveen zijn favoriete tegenstander is

Bryan Linssen is weer belangrijk voor Feyenoord: 'Heerenveen is een favoriete tegenstander van me'

Met een goal en een assist was Bryan Linssen woensdag in Friesland belangrijk in het met 3-0 gewonnen uitduel bij sc Heerenveen. Daarmee bewees de spits van Feyenoord weer eens zijn waarde voor de Rotterdammers.

"Ik had al eerder gezegd dat Heerenveen mijn favoriete tegenstander was", knipoogde Linssen na afloop van sc Heerenveen-Feyenoord. De Rotterdammers maakten, met Linssen voorop, een sterke indruk in de laatste wedstrijd van 2021. Heerenveen werd vanaf het begin onder druk gezet, waarbij Linssen een factor van groot belang was. "Ik zat vandaag vol energie", vertelt hij. "Als je ziet dat het resultaat oplevert en ze snel de lange bal spelen waar ze niet veel mee kunnen, dan geeft dat ook energie. Dan blijf je gaan."

Ondanks de 3-0 overwinning, had de score nog groter kunnen uitvallen. "Het rendement had hoger gemoeten", vond ook Linssen. "Het geluk komt je niet aanwaaien, daar moet je keihard voor werken. Maar als je drie keer scoort in een uitwedstrijd, mag je nooit ontevreden zijn."

'De druk stond erop'

Na de nederlagen tegen Twente en Ajax en het gelijkspel in Groningen was de winstpartij een welkome opsteker voor Feyenoord, beaamde Linssen. "De druk stond er op. We moesten winnen, anders moet je weer naar onder kijken. Dat willen we niet, want we willen naar boven blijven kijken. Dan zijn dit lastige wedstrijden, maar die je moet winnen. Dat hebben we vandaag met overtuiging gedaan."

Mits Sébastien Haller het net niet vindt namens Ajax tegen Fortuna, mag Linssen zich minstens één dag topscorer van Nederland noemen. Ook Guus Til belandde na zijn doelpunt in de dubbele cijfers. Op de vraag of Til trakteert op taart in de bus, kon Linssen kort zijn. "Die trakteert echt helemaal niks", lachte hij. "Guus is een typische Hollander, zullen we maar zeggen."