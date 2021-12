Slot na afloop van sc Heerenveen-Feyenoord: 'Aan de bal misschien wel één van onze beste wedstrijden'

Arne Slot was zeer te spreken over de manier waarop Feyenoord in Heerenveen voor de dag kwam

Arne Slot was blij met de reactie die Feyenoord woensdagavond toonde na de mindere resultaten in de afgelopen week. De trainer van de Rotterdammers sprak zelfs van één van de beste wedstrijden van Feyenoord aan de bal: "3-0 deed geen recht aan de kansenverhouding van deze wedstrijd."

Slot had vooraf wel enige spanning over hoe Feyenoord voor de dag zou komen, gaf hij na afloop aan. "Je verliest van Twente, verliest van Ajax. Dan wordt het je 31e wedstrijd en ben je heel nieuwsgierig of de band leeg is of dat ze zich nog één keer op kunnen laden."

Dat laatste bleek het geval. Feyenoord was oppermachtig in Friesland, waar 0-3 nog een magere afspiegeling was van de verhoudingen. Tegen FC Twente en FC Groningen had Feyenoord ook al veel goede kansen, vond Slot: "Maar tegen Heerenveen hadden we nog meer en nog betere kansen. 0-3 deed geen recht aan de kansenverhouding van deze wedstrijd. Alles heeft te maken met de weerstand, maar ik vond ons vandaag aan de bal misschien wel één van onze beste wedstrijden spelen."

Vooral de openingstreffer als resultaat van een langlopende aanval over vele schijven kon Slot bekoren. "Wat me heel erg tevreden stemde, was dat we niet zo gehaast aanvielen en wat langer de tijd namen voor een aanval. Als ik me niet vergis waren er meer dan 30 passes voordat de 0-1 viel, dus dat is dan ook wel weer mooi. Maar los van dat het zo lang duurde, was het snelle combineren rondom de zestien van de tegenstander mooi. Ik vind dat we ons daarin moeten verbeteren, maar bij de 0-1 was het uitstekend."

Nelson en Jahanbakhsh

Slot was ook erg te spreken over zijn buitenspelers, Alireza Jahanbakhsh en Reiss Nelson. Eerstgenoemde hield Jens Toornstra buiten de basis, terwijl de Engelsman de geblesseerde Luis Sinisterra verving. "Dreigend en goed", oordeelde de oefenmeester over hun optreden. "We hadden Heerenveen, zoals elke tegenstander, geanalyseerd en ook de thuiswedstrijd nog eens teruggekeken. Onze inschatting was dat het vanavond met name via de zijkanten te halen was. Vandaar de keuze voor Ali en ik vond dat Reiss het vandaag ook uitstekend heeft ingevuld."

Een kleine twee weken kan Feyenoord genieten van de winterstop. Op 3 januari hervatten de Rotterdammers de training. Slot heeft nog niet nagedacht over zijn tijdsinvulling in de komende vrije weken. "Als trainer ben je in aanloop naar zo'n wedstrijd ook constant druk met het tactisch maar zeker ook mentaal voorbereiden van je team. Dan ben je eigenlijk helemaal niet bezig met de vraag: wat ga ik doen als ik vrij ben? Ik denk dat ik dat morgenochtend even ga bedenken. Vakantie is toch al lastig, dus ik zal vooral rondom huis te vinden zijn."