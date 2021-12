Podcast Feyenoord: 'Laat Arne Slot ons maar verrassen door van dit elftal een kampioenselftal te maken'

In een nieuwe FC Rijnmond Podcast over Feyenoord blikken Sinclair Bischop en Dennis van Eersel onderweg naar huis vanuit Friesland terug op het duel met SC Heerenveen (0-3) én de succesvolle eerste seizoenshelft onder leiding van trainer Arne Slot. “Ik was benieuwd of het als een nachtkaars uit zou gaan na een dramatische week. Dat zie je vaker als het even tegenzit, maar dat zag je juist helemaal niet”, zegt Bischop.

“Vanaf de eerste minuten zag je de gretigheid, het jagen, lopen en werken”, vult Van Eersel aan. “Feyenoord speelde echt goed. Als dit in de tweede seizoenshelft de standaard is, dan gaan ze nog veel wedstrijden op vreemde bodem winnen. En dat vanavond tegen Heerenveen ook zonder Gernot Trauner en Luis Sinisterra, dat is knap.”

Feyenoord oogt fris dit seizoen met Arne Slot aan het roer. “Ik vind dat Feyenoord in de eerste seizoenshelft nauwelijks een wedstrijd heeft gehad waarin een ondergrens was, misschien Ajax. Wel zwakke momenten, tegen NEC en RKC Waalwijk bijvoorbeeld, maar een echte ondergrens was er niet. En mentaal is deze ploeg ijzersterk, dat geeft hoop voor 2022.”

“Dit was een sleutelwedstrijd tegen Heerenveen”, vindt Bischop, die vindt dat Feyenoord lang kan meedoen om de landstitel. “Zeker in januari kan Feyenoord nog dichter op Ajax en PSV kruipen, en misschien er zelfs wel overheen gaan. Je hebt al snel FC Utrecht–Ajax en PSV–Ajax.”

Verfijnen

Maar die ploegen liggen al voor op Feyenoord. "Het is wel knap dat Feyenoord nu al zoveel stappen maakt en dichter lijkt te komen bij Ajax en PSV. Dat geeft vertrouwen. Misschien gaat Feyenoord in de slipstream wel lang mee, als Arne Slot het spel nog meer kan verfijnen. Slot is een vakman, een goede trainer. Dat zien we. Maar laat hem ons ook maar verrassen door van dit elftal een kampioenselftal te maken”, klinkt het vanuit de auto.

