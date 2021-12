Feyenoord richt pijlen weer op Heerenveen-middenvelder Joey Veerman

Ferry de Haan, technisch directeur van sc Heerenveen, bevestigt de interesse van Feyenoord. Momenteel is Veerman bezig aan zijn derde seizoen in Friesland. In 2019 kwam hij over van FC Volendam, waar hij doorbrak vanuit de jeugdopleiding.

Bij Heerenveen is Veerman een onbetwiste basisspeler. Tot nu toe speelde hij 81 wedstrijden voor de Friezen. Daarin scoorde Veerman veertien treffers. Het contract van de middenvelder bij sc Heerenveen loopt tot en met juni 2024.