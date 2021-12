Brandend kussen zorgt voor rook op de kinderafdeling van Franciscus Gasthuis

In de nacht van woensdag op donderdag zijn flink wat hulpdiensten uitgerukt naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Een kussen stond in de brand, waardoor er rook vrij kwam op de negende etage van het ziekenhuis.

Het kussen vatte vlam op de kinderafdeling van het Franciscus Gasthuis. Er is niemand gewond geraakt. "Dat komt ook doordat het personeel snel heeft gehandeld", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. De kinderen van de afdeling zijn naar een andere vleugel van het ziekenhuis overgeplaatst, naar de gynaecologie-afdeling.

Voor de zekerheid zijn ook de achtste en tiende verdieping van het Franciscus Gasthuis onderzocht.

Vanwege de complexiteit van het incident schaalden de hulpdiensten op naar 'grote brand'. Even na 03:30 uur zijn alle afdelingen weer vrijgegeven door de brandweer. De ouders worden geïnformeerd door de verpleegkundigen.

Hoe het kussen in brand is gevlogen, is nog niet duidelijk. De brandweer onderzoekt of de oorzaak zit in onjuist gebruik van ziekenhuisapparatuur.