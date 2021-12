Het weer van vandaag: bewolkt en droog

Vandaag is het bewolkt en blijft het droog. Pas aan het eind van de middag begint het in het westen van de de regio licht te regenen. De temperatuur loopt langzaam op en eind van de middag is het 5 tot 7 graden. De wind ruimt van zuid naar zuidwest en wordt matig en aan zee vrij krachtig.

Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen of motregen. Vannacht wordt het droog, maar het blijft bewolkt. Wat opvalt is de hoge temperatuur! De temperatuur gaat namelijk verder omhoog naar 8 of 9 graden. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind ruimt naar het westen tot zuidwesten.

Morgen is het bewolkt en blijft het lang droog. In de loop van de middag kan er vanuit het noorden wat lichte regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit op 9 graden. Kerstavond verloopt druilerig en zacht. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind.

Vooruitzichten

Tijdens de kerstdagen ligt ons land scheidingsvlak tussen de koude en zachte lucht. Onze regio blijft in de relatief zachte lucht met in de middag een temperatuur van 5 of 6 graden. Ook in de nacht blijft de temperatuur boven het vriespunt. Verder verlopen de kerstdagen grijs en regent het af en toe.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.