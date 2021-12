Vlak voor strengere regels op wintersport naar Oostenrijk: 'We gaan het zien als we landen'

Donderdagochtend even na 07:00 uur vertrekken twee vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport richting Salzburg en Innsbruck. "We gaan het zien als we landen", zegt Jacquelien uit Hillegersberg, die nog geen uitnodiging heeft gekregen voor een boosterprik. "Het wordt nog spannend, denk ik. Anders kan ik gelijk op de volgende vlucht terug. Hoop ik."

Voor andere reizigers is het minder spannend. "Boostertje en klaar", zegt een oudere vakantieganger die de derde prik al heeft gehad. Henk uit Bleiswijk had al lang geboekt, volgens hem verandert er voor hem zaterdag niet veel. "Over anderhalf uur zijn we er, dan weten we het", lacht hij.

Verslaggever Jacco van Giessen zwaaide de vakantiegangers uit op het vliegveld.

Vol hotel

Voor hoteleigenaar Henk van Beek kwamen de Oostenrijkse extra maatregelen niet als een verrassing. Hij verruilde deze zomer zijn café 't Halve Maatje aan de Rotterdamse Kleiweg voor een hotel in Oostenrijk. "Ze zijn hier heel erg aan het hameren op het boosten." Daarom moeten vakantiegangers zonder booster vanaf zaterdag tien dagen in quarantaine. Die kun je na vijf dagen inruilen voor een negatieve PCR-test. Maar als je een week op vakantie gaat en je moet vijf dagen op je kamer zitten, daar word je niet gelukkig van."

Het hotel van Van Beek zit donderdag voor een week helemaal vol. De week daarna is het even afwachten. "We proberen iedereen te overtuigen alsjeblieft een booster te nemen en dan hoop ik dat ze alsnog kunnen komen. De keuze ligt bij de mensen zelf, maar je wordt beperkt als je het niet doet." Hij heeft twee annuleringen tot nu toe, de rest is nog aan het kijken of ze versneld een boosterprik kunnen krijgen.

Witte kerst

Zelf houdt Van Beek donderdag aan als laatste dag om nog zonder booster en zonder quarantaine naar Oostenrijk te kunnen reizen. "Er staat tegenstrijdige informatie op websites, we weten niet helemaal zeker wanneer het in gaat."

Vanaf de 27ste komt er een avondklok tot 22:00 uur, verder is er niet zo gek veel anders dan al gaande was, vertelt Van Beek. De meeste mensen hebben hun vakantie verplaatst naar volgend jaar. "Het is voor ons nog even afwachten, maar ik verwacht wel dat we het gaan overleven en ik hoop dat we nog een leuke winter hebben."

Er ligt op de bergen genoeg sneeuw, het was afgelopen nacht -17 graden en ze verwachten een witte kerst in Oostenrijk.