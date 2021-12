Gemeente onderneemt toch actie tegen straatintimidatie

Laaiend was ze, toen ze ‘s avonds op straat door een man vanuit een auto werd aangesproken en achtervolgd. De Dordtse Julia Teekens liet het er niet bij zitten en besloot actie te voeren. Ze klopte aan bij de gemeente, deed aangifte, verzamelde verhalen, startte een petitie en kreeg zelfs landelijke media-aandacht in het programma BOOS van Tim Hofman. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want de gemeente neemt beleid tegen straatintimidatie vanaf januari op in het Integraal Veiligheidsplan.